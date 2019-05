USA asettaa pakotteita Itämeren Nord Stream -kaasuputkelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Energiaministeri Rick Perryn mukaan pakotteet asetetaan pian.

Yhdysvallat aikoo asettaa talouspakotteita Itämeren venäläiselle Nord Stream 2 -kaasuputkelle, Financial Times kertoo.

Yhdysvaltain energiaministeri Rick Perryn mukaan päätös asiasta on tulossa pian. Pakotteet koskisivat hankkeessa mukana olevia yhtiöitä.

Parhaillaan rakenteilla olevaa putkea on kritisoitu poliittiseksi hankkeeksi. Hanke on jakanut EU-maita ja sitä on arvosteltu jopa turvallisuusriskiksi.

Kremlin mukaan kaasuputkihanke saadaan valmiiksi Yhdysvaltojen toimista riippumatta. Putken on määrä valmistua tämän vuoden lopulla.