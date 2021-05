Onko tämä rokotusten maaginen raja?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Noin 40 prosentin rokotekattavuuteen pääseminen voi olla epidemian kannalta ratkaiseva hetki.

Yhdysvaltain rokotushanke on edennyt pisteeseen, jonka arvioidaan hidastavan merkittävällä tavalla koronaviruksen leviämistä.

Maassa on annettu tähän mennessä lähes 250 miljoonaa rokoteannosta. Yli 44 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja kolmasosa aikuisväestöstä on suojattu täysin.

Asiantuntijoiden mukaan noin 70 prosenttia väestöstä olisi rokotettava, jotta laumasuojan kaltainen vaikutus kuihduttaisi epidemian olemattomiin. Wall Street Journal -lehden mukaan jo noin 40 prosentin rokotekattavuus vaikuttaa olevan käännekohta, jossa viruksen leviäminen heikentyy ratkaisevalla tavalla.

Näin on käynyt aiemmin muun muassa nopeasti rokottaneissa Israelissa ja Britanniassa. Yhdysvalloissa tartuntamäärät laskivat alkuvuoden epidemiahuipun jälkeen matalammalle tasolle, mutta pysyivät suhteellisen tasaisina helmikuun lopun jälkeen. Tartuntamäärät kääntyivät jyrkkään laskuun, kun rokotettujen osuus nousi 40 prosenttiin.

Käänne näkyy kymmenessä nopeimmin rokottaneessa osavaltiossa, joiden rokotuskattavuus on jo yli 50 prosenttia. Vastaavaa pudotusta ei näy hitaimmissa osavaltioissa, jotka ovat rokottaneet vasta noin 35 prosenttia aikuisista.

Tilanne on kohentunut rajuimmin maan koillisosissa sijaitsevassa Mainessa, New Hampshiressa, Massachusettsissa ja Connecticutissa.

Jos havainto pitää paikkansa, voi myös Suomen tilanne helpottua pian. Yli 16-vuotiaista on rokotettu tähän mennessä noin 38 prosenttia.