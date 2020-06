Näkökulma: Yhdeksän kysymystä Pekka Haavistolle al-Holista

Pako Syyrian ISIS-leiriltä Turkkiin olisi ollut liki mahdoton ilman apua.

Kolmen terroristijärjestö ISIS:n ”kalifaattiin” matkanneen ja lopulta Syyrian al-Holin ISIS-leirille päätyneen suomalaisen naisen ja heidän yhdeksän lapsensa saapuminen Turkista yllätti sunnuntaina Suomen.

Kyse ei ollut ulkoministeriössä viime vuoden lopulla suunnitellun kaltaisesta viranomaisoperaatiosta, jolla leirin suomalaiset olisi haettu kotimaahan. Nyt kuvio oli mutkikkaampi ja avoimia kysymyksiä on useita.

Varmasti tiedetään seuraavaa:

* Sunnuntaina Suomeen saapui reittilennolla Turkin Ankarasta kolme al-Holin leirin naista ja yhdeksän alle kymmenvuotiasta, joiden on kerrottu olevan heidän lapsiaan. Palaajien joukossa on Suomessa ”ISIS-Helinä” tai ”Minnana” tunnetuksi tullut terroristipäällikkö Nero Saraivan entinen puoliso.

Viranomaiset ottivat palaajat vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Yksityiskohtia on pidetty salassa palaajien ja erityisesti lasten turvallisuuden ja yksityisyyden takaamiseksi. Palaajien on vakuuteltu olevan tarpeellisten viranomaistoimien ja -valvonnan piirissä.

* Ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kertoneet naisten ja lasten paenneen leiriltä eri aikoina ja eri ryhminä. Suomen viranomaisten on kerrottu olleen ainakin osaa vastassa Turkin rajalla. Palaajille järjestettiin matkustusasiakirjat Suomen Ankaran-suurlähetystössä.

Paluulento hoidettiin ulkoministeriön mukaan yhteistoiminnassa Turkin viranomaisten kanssa. Turkin sisäministeriön tiedotuksen mukaan he poistivat maasta 12 äärijärjestö ISIS:n suomalaista jäsentä. Tämän on arvosteltu olleen osa Turkin sisäistä viestintää; maan hallinto haluaa näyttää kohtelevansa jihadisteja kovalla kädellä ja tehokkaasti.

* Perustuslakivaliokunta selvittää ulkoministeri Pekka Haaviston toimia talven al-Hol-skandaalissa ja ministeri on keskusrikospoliisin tutkinnassa. Nyt Haavistoa on arvosteltu harhaanjohtavien tietojen antamisesta asiassa.

Ulkoministeri kertoi viime torstaina Ilta-Sanomille, että suunnitelmat lasten kotiuttamiseksi ISIS-leiriltä ovat jäissä koronavirusepidemian vuoksi. Hänen mukaansa mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia ei ole, mutta tilannetta seurataan.

– Meillä on oikeastaan se valitettava tilanne, että he eivät tämän (oikeustuomioistuimen perustamisen) takia päästä aikuisia tai lapsia poistumaan (Syyrian leiriltä). Nyt päälle tuli koronakriisi, joten tässä on tällainen jumitus, Pekka Haavisto sanoi.

Sunnuntaina lentokone kuitenkin laskeutui.

Nyt Haavisto kertoo Iltalehdelle tienneensä todellisuudessa jo helmikuussa ensimmäisen perheen paennneen leiriltä. Muista perheistä tieto tuli ministerin mukaan huhti- ja toukokuussa. Hallitusviisikkoa Haavisto oli informoinut torstaina.

Haaviston avustaja Jeri Aalto selitti Verkkouutisille, että ministeri oli tarkoittanut Ilta-Sanomissa leirillä yhä olevia suomalaisia eikä sieltä jo poistuneita. Aallon mukaan tämä oli ”hyvin tarkka muotoilu”.

Pekka Haavisto vetosi käynnissä olevaan viranomaistoimintaan ja sotatoimialueella liikkeellä olevien lasten turvallisuuteen.

Ulkoministeriö ja ministeri eivät ole ainakaan toistaiseksi joko kyenneet tai halunneet vastata moniin kysymyksiin.

* Asiantuntijoiden mukaan al-Holista on käytännössä mahdotonta paeta ilman jonkinlaista ulkopuolista apua. Eräänä keinona on julkisuudessa olevien tietojen mukaan ollut vartijoiden lahjominen tuhansilla dollareilla henkeä kohden. Aitojen ali on myös tiettävästi kaivettu tunneleita, joiden kautta leiriltä voi paeta maksua vastaan. Niistä puhuttiin äskettäin leiriltä suomalaisten tapaan Turkkiin paenneiden ruotsalaisten kohdalla.

Siitä ei ole mitään tarkempaa tietoa, miten suomalaiset leiriltä lähtivät. Ulkoministeri Haavisto on kiistänyt Suomen viranomaisten avustaneen tässä millään tavalla.

* Miten naiset ja lapset taittoivat matkan al-Holista Turkin rajalle? Tietoa ei ole siitäkään, missä ja miten palaajat oleskelivat, kunnes heidät järjestettiin Suomeen. ”Minnan” isä on tosin kertonut Ylelle tyttärensä oleilleen jonkin aikaa ”asunnossa Syyriassa”.

Asiaa on sotkenut entisestään Pekka Haaviston kommentti siitä, ettei hän voinut kertoa asiasta torstaina ”sotatoimialueella” liikkuneiden suomalaisten lasten takia. Lausunnon voi ymmärtää niin, että ainakin osa tulijoista olisi vielä torstaina ollut liikkeellä Syyrian puolella.

* Suomen viranomaisten on kerrottu avustaneen palaajia rajan yli. Pekka Haaviston mukaan osaa on oltu vastassa ja Turkin viranomaisille on kerrottu esimerkiksi etukäteen tulijoiden henkilötiedot ja joidenkin kohdalla myös kellonaika, jona rajalle saatettaisiin saapua. Toisin sanoen tieto heidän paostaan ja matkastaan on kulkenut Suomeen jo aiemmin, ja päätöksiä ja järjestelyjä on ehditty tehdä. Kyse ei siis ole ollut tilanteesta, jossa Lähi-idän konfliktialueelle matkannut henkilö ilmestyy yllättäen Suomen ulkomaan edustustoon vaatimaan oikeutta palata kotimaahansa.

Verkkouutiset listasi seuraavat avoimet kysymykset tapauksesta:

– Miten naiset ja lapset pääsivät poistumaan leiriltä?

– Miten matka Turkin rajalle tehtiin?

– Kuka/ketkä palaajia auttoivat ja miten?

– Miten, missä ja kenen avulla naiset ja lapset elivät, kunnes palautus järjestyi?

– Missä vaiheessa ja mitä kautta ulkoministeriö on saanut tiedon paoista ja palaajien tulosta rajalle?

– Miten ja missä vaiheessa Suomen viranomaiset astuivat mukaan?

– Mitä ulkoministeri Pekka Haavisto tiesi ja milloin?

– Missä vaiheessa päätös palaajien avustamisesta Turkkiin ja sieltä Suomeen tehtiin ja kuka sen teki?

– Saiko muu hallitus tietää asiasta vasta torstaina 29.5.2020?

Kuten al-Holin aiemmassa skandaalissa, eivät kysymykset koske sitä, tulisiko Suomen avustaa leirin lapsia. Tästä on valtioneuvoston periaatepäätös eikä asiasta liene juurikaan erimielisyyttä. Kysymykset liittyvät salailuun.

Päättäjä voi vahvasti kokea olevansa suurella asialla, jolloin hänen toimiensa tarkoitus pyhittää keinot. Tällöinkin hänen on kuitenkin ensisijaisesti aina noudatettava lakia ja muistettava valtuutensa ja vastuunsa. Niin eduskunnalla kuin äänestäjilläkin vaikuttaa olevan runsaasti kysyttävää – kuten ilmeisesti valtioneuvostossakin.