Näin ministerit aiemmin lupasivat ISIS-äideistä

Pekka Haavisto sanoi torstaina, ettei keinoa auttaa leiriläisiä ole.

Ulkoministeriö kertoi sunnuntaina, että Syyrian al-Holin ISIS-vankileiriltä oli Turkin kautta saapunut iltapäivällä kolme perhettä Suomeen. Kyseessä on kolme äitiä ja yhdeksän alle 10-vuotiasta lasta.

Valtioneuvosto teki 19. joulukuuta 2019 suuren kohun jälkeen periaatepäätöksen Suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä -otsikolla. Sen mukaan ”hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole”.

Sunnuntaina 31.5.2020 ulkoministeriö sanoi tiedotteessaan, että perheet olivat paenneet leiriltä ja totesi äitejä tarkoittaen, että ”jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata halutessaan Suomeen”. Helsingin Sanomissa 1.6.2020 ulkoministeriön edustaja sanoo, että ”tulijat maksavat oman matkansa kulut”.

Al-Holin kotiutushankkeista keskusrikospoliisin esitutkintaan joutuneen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) viimeisin haastattelu asiasta oli Ilta-Sanomissa torstaina 29.5.2020. Siinä hän sanoi, että Suomella ei ole mitään keinoa palauttaa lapsia nopeasti al-Holin leiriltä turvaan.

– Meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia. Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana, Pekka Haavisto sanoi IS:ssa 29.5.2020.

– Meillä on oikeastaan se valitettava tilanne, että he eivät tämän (oikeustuomioistuimen perustamisen) takia päästä aikuisia tai lapsia poistumaan (Syyrian leiriltä). Nyt päälle tuli koronakriisi, joten tässä on tällainen jumitus, Haavisto totesi.

Maanantaiaamun 1.6.2020 Ilta-Sanomien mukaan Suomessa on tiedetty naisten tulosta jo yli viikko sitten.

11.12.2019: Äitejä ei pidä auttaa

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni oli Ylen A-studion haastateltavana asiasta 11.12.2019.

– Äitejä, jotka ovat menneet sinne itse osallistuakseen terroristiseen toimintaan, ei minun mielestäni pidä auttaa, Katri Kulmuni linjasi.

– Ei kukaan halua vaarantaa suomalaisten turvallisuutta sillä, että tänne tuodaan mahdollisesti terroristiseen toimintaan osallistuneita ihmisiä, Kulmuni kuvaili hallituksen yhteistä tahtotilaa.

Iltalehdessä 18.12.2019 sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo lupasi, että suomalaisille tiedotetaan mahdollisista ISIS-kotiutuksista.

– Tässä on monia valtioita, jotka ovat toimineet asiassa ja voin sanoa sen, että Suomi tulee tässä toimimaan avoimemmin, ja on jo tähän mennessä toiminut avoimemmin kuin moni muu valtio, Maria Ohisalo sanoi IL:lle.

– On tottakai tärkeää, että niin paljon kerrotaan avoimesti kuin pystytään kertomaan.