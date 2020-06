IL: Näin Pekka Haavisto perustelee al-Hol-puheitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan kyseessä oli lasten turvallisuus.

Iltalehti kysyi ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.) hänen antamastaan harhaanjohtavana pidetystä informaatiosta al-Hol-perheiden asiassa.

Haavistoa oli haastateltu Syyrian ISIS-vankileirin suomalaisista Ilta-Sanomissa torstaina 28.5.2020. IS kirjoitti, että ”valmistelut ja suunnitelmat lasten kotouttamiseksi Al-Holin leiriltä on jouduttu pistämään koronan vuoksi jäihin”.

Pekka Haavisto sanoi tuolloin IS:lle, että ”meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia. Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana. … Meillä on oikeastaan se valitettava tilanne, että he eivät tämän (oikeustuomioistuimen perustamisen) takia päästä aikuisia tai lapsia poistumaan (Syyrian leiriltä). Nyt päälle tuli koronakriisi, joten tässä on tällainen jumitus”.

Sunnuntaina 31.5.2020 kuitenkin Suomeen tuli leiriltä kolme naista ja yhdeksän lasta. Ulkoministeriö oli auttanut heitä matkalla ja ollut jopa osaa vastassa Turkin Syyrian rajalla.

Ulkoministerin erityisavustaja Jeri Aalto sanoo Verkkouutisille, että Haavisto puhui Ilta-Sanomien haastattelussa leirillä yhä olevista suomalaisista, ei jo poistuneista. Aallon mukaan kyseessä ”oli hyvin tarkka muotoilu”.

Iltalehti on kysynyt tiistain lehdessään Pekka Haavistolta sähköpostilla, tiesikö hän IS:lle puhuessaan, että osa suomalaisista oli jo päässyt leiriltä pois.

– Suomalaislasten ollessa liikkeellä sotatoimialueella, heidän tilanteestaan ei voida kertoa julkisuuteen. Ministerinä ei ole mahdollisuutta viranomaistoimintaa kuvata tai ennakoida silloin, kun lasten turvallisuus on kyseessä. Leirillä olevia ei nykytilanteessa voida nopeasti auttaa, Pekka Haavisto vastaa IL:lle.

Haavisto kertoo Iltalehdelle tienneensä jo helmikuussa ensimmäisen perheen paenneen leiriltä. Muiden perheiden osalta hän sanoo tietoa tulleen huhti- ja toukokuussa. Ulkoministeri sanoo informoineensa Suomen hallituksen johtoviisikkoa torstaina 28.5.2020.

EDIT: Jeri Aallon kommentti lisätty ja tekstiä tarkennettu.