Näin muuntovirus jyräsi pikkukaupungissa: Lapset tartuttivat perheensä

Italialaisen Corzanon pikkukaupungin kokemukset osoittavat, miten nopeasti koronaviruksen aiempaa herkemmin tarttuva niin kutsuttu brittivariantti voi yllättää.

1 400 asukkaan Corzanossa oli todettu jo pitkään vain muutamia tartuntoja päivässä. Sitten muuntovirus iski ja kaikki muuttui.

Tammikuussa ryöpsähtänyt epidemia paikallistettiin kouluun. Sieltä tartuntoja löydettiin nopeasti 24. Laajempi kontaktien jäljitys paljasti pian 139 tartuntaa 189 tutkitusta näytteestä. Italian viranomaiset vahvistivat, että kyseessä oli brittivariantti.

– Pyhä sylvi. Kymmenellä prosentilla corzanolaisista on B.1.1.7-variantti. Kymmenellä prosentilla kaikista asukkaista!, Federation of American Scientists -järjestön epidemiologi ja entinen Harvardin yliopiston kansanterveystutkija Eric Feigl-Ding päivittelee Twitterissä.

Italian median tietoihin viittaava asiantuntija Feigl-Ding huomauttaa, että peräti 60 prosenttia tartunnoista on todettu päiväkotilapsilla ja ala-asteikäisillä. Loput ovat heidän vanhempiaan. Lasten kerrotaan levittäneen taudin perheisiinsä.

Corzanon ryöpsähdystä kuvataan Italian Brescian alueen Il Giornossa varoittavaksi esimerkiksi siitä, kuinka nopeasti brittivariantti voi heilauttaa koronatilannetta alueelle rantautuessaan. Pikkukaupungin kokemukset kertovat kuitenkin myös siitä, miten epidemian voi saada hallintaan pikaisilla toimilla,

Pormestari Giovanni Benzoni kertoo Il Giornolle määränneensä päiväkoteja ja kouluja myöten ”kaiken kiinni” heti, kun ensimmäinen koululainen oli saanut positiivisen koronatuloksen tammikuun 22. päivänä. Seuraavaksi Corzanossa ryhdyttiin massatestauksiin ja tehokkaisiin eristystoimiin.

– Odotamme näkevämme valoa tunnelin päässä jo muutaman päivän sisällä ja tartunnat ovat vähentyneet selvästi. Lapsilla on myös jo alkanut näkyä negatiivisia tuloksia. Meidän tilannettamme voi käyttää esimerkkinä muille. Olen kehottanut naapurikuntien pormestareita olemaan varuillaan. Rauhallinen tilanne voi muuttua huolestuttavaksi hetkessä, Giovanni Benzoni toteaa.

