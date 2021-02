Raju ennuste muuntoviruksesta – ”Meitä isketään pian kovaa”

Asiantuntijan mukaan nykyiset epidemialuvut ovat petollisia.

Käynnissä on todellisuudessa kaksi samanaikaista koronapandemiaa, ja alaa valtaava herkemmin tarttuva koronavirusvariantti on kovassa nousussa. Näin arvioi Federation of American Scientists -järjestön epidemiologi ja entinen Harvardin yliopiston kansanterveystutkija Eric Feigl-Ding.

– Monet ajattelevat tapausmäärien laskiessa, että pandemia on melkein ohi. Totuus on kuitenkin se, että käynnissä on kaksi eriytyvää SARS-CoV-2-pandemiaa, Feigl-Ding selvittää Twitterissä.

Hän on havainnollistanut arviota alla näkyvällä kuvalla Tanskan epidemiasta. Ensimmäinen laskeva käyrä näyttää vanhan koronavariantin kehitystä ja toinen nouseva niin kutsutun brittimuunnoksen kehitystä.

– Vanha viruskanta taantuu samalla kun entistä tarttuvampi B.1.1.7-kanta muuttuu hallitsevaksi. Meitä isketään pian lujaa, Eric Feigl-Ding varoittaa.

Hänen mukaansa monien maiden nykyiset tartuntaluvut johtavat harhaan.

– Tartunnat ovat useimmissa maissa loivassa laskussa ja R-luvut [tartuttavuus] ovat 0,9 tienoossa. Tämä on kuitenkin petollista. B.1.1.7 on yhä harvinainen ja R-luku on pääasiassa kiinni vanhasta variantista.

Variantin on laskettu olevan noin 50 prosenttia aiempaa tarttuvampi. Eric Feigl-Ding ennustaa variantin nousevan hallitsevaksi ja R-luvun kasvun toteutuvan väistämättömästi.

– Kun tämä tapahtuu, eivät ne toimet, joilla pandemia pysyi 0,9 R-luvussa enää toimi.

Asiantuntija viittaa niin Tanskan kuin Yhdysvaltojenkin tartuntatautiviranomaisten mallinnuksiin. Hän toistaa, että iskusta tulee kova. Eric Feigl-Dingin mielestä ainoa ratkaisu on ennusteiden valossa painaa R-luku noin 0,7 paikkeille.

2) Here is what is really going to happen… most countries are having a gentle case decline with R(e) currently around 0.9. But this is deceiving. The #B117 is still relatively rare so far, so the R is being influenced mostly by the old common variant. But not for long… pic.twitter.com/usX8HysKak — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 5, 2021

4) and when that happens, what worked before to keep the pandemic contained at R of 0.9 will no longer work. Here is the model for Alberta, 🇨🇦 by @GosiaGasperoPhD. The B117 dotted red line will soon dominate and drive a new surge in latter half of March and April. pic.twitter.com/q0a3Vq3bwj — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 5, 2021

5) And Denmark 🇩🇰 CDC has found the same thing. I GQR works now for keeping R around 0.9 or even 0.8, will absolutely not work anymore once #B117 variant takes over. Forget about it. We will be hit hard. But there is a way—if we suppress R to 0.7 or less.https://t.co/gOq0put4H5 pic.twitter.com/I9yz1hi64U — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 5, 2021