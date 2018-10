Myrkkyepäillyksi uskottu mies löytyy Venäjän sankarien kuvagalleriasta

Venäjän Kaukoidän Marsalkka Rokossovskin sotilasakatemian ”Sankarien seinän” kuvagalleriasta löytyy alla näkyvä kuva Venäjän sankarin kunniamerkillä palkitusta eversti Anatoli Tshepigasta. Asiasta tässä kertovan tutkijaryhmä Bellingcatin mukaan kuva on pantu seinälle jossain vaiheessa heinäkuun 2014 ja maaliskuun 2016 välillä.

Useiden selvitysten ja lausuntojen perusteella Tshepiga on Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskusta epäilty ”Ruslan Boshirov”. Verkkouutiset kertoi Tshepigan taustasta tässä jutussa.

Kuvan ajankohta vaikuttaisi tukevan aiempia tietoja siitä, että Tshepiga sai Venäjän korkeimman kunniamerkin teoistaan Krimillä tai Ukrainassa. Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseerin on kerrottu jopa saattaneen viedä Ukrainan Maidanin kumouksessa syrjäytetyn presidentti Viktor Janukovitsin pakoon Venäjälle vuonna 2014.

Anatoli Tshepiga sai Venäjän sankarin mitalin mitä todennäköisemmin presidentti Vladimir Putinilta salaisessa seremoniassa.

Ruslan Boshirovina ja Aleksander Petrovina liikkuneita venäläismiehiä epäillään entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä salamurhan yrityksestä. Skripalit yritettiin tappaa venäläisellä Novitshok-tyypin hermomyrkyllä maaliskuussa Britannian Salisburyssä. Britannian viranomaisten mukaan molemmat epäillyt ovat GRU:n upseereja. Miesten taustasta on sittemmin löytynyt runsaasti lisää todisteita.

We discovered a number of photographs (and videos) showing Skripal poisoner Anatoliy Chepiga at his military academy with help of @kromark at RFERL, but the sleuths at @ru2ch also found some of the same materials, plus others we totally missed. https://t.co/pX3wznETS7

