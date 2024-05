Suomessa päästään alkavalla viikolla hellelukemiin

Alkavasta viikosta on tulossa kesäisen lämmin, ennustaa Ilmatieteen laitos sunnuntaina. Kuluneella viikolla sää on ollut Suomessa koleaa, mutta muutosta on ennusteen mukaan nyt luvassa. Sää tulee ensi viikolla olemaan enimmäkseen poutaista, ja maan etelä- ja keskiosassa lämpötila kohoaa paikoin jopa hellelukemiin.

Helle merkitsee vähintään 25,1 asteen lämpötilaa.

Ilmatieteen laitoksen viestipalvelu X:ssä jakamasta sääkartasta käy ilmi, että lämpötila kohoaa jo tiistaina paikoin yli 20 asteen.

Forecan mukaan hellettä mitattiin viime vuonna ensimmäisen kerran 22. toukokuuta.