Yle: Poliisi ottanut kiinni kaksi 15-vuotiasta tuhopoltosta epäiltyinä

Poliisi on ottanut kaksi 15-vuotiasta nuorta kiinni epäiltynä Espoossa sijaitsevan Laurinlahden koulun epäillystä tuhopoltosta, kertoo Yle.

Tutkinnanjohtaja Klaus Geigerin mukaan rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.

– Rikosnimike on vielä harkinnassa, mutta kyseessä on joko tuhotyö tai törkeä tuhotyö. Tutkinnan edetessä selviää, onko henkilöitä syytä epäillä myös muista tuhotöistä, hän sanoo Ylelle.

Poliisi epäilee, että viimeaikaisissa tuhopoltoissa tekijöinä on useampia muutaman hengen ryhmiä.

– Tiedämme, että mukana on jopa 12-vuotiaita, ehkä lähempänä 14–15-vuotiaita nuoria. Tutkinta on vielä kesken, mutta viittaisi siihen, että mukana on ala- ja yläkouluikäisiä nuoria.

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi epäilee tuhopolttojen taustalla olevan somehaasteen. Myös Verkkouutiset kertoi eilen tuhopolttojen taustalla mahdollisesti vaikuttavasta Tiktok-haasteesta.

Poliisille on tullut noin satakunta vihjettä eri somealustoilta.

Geigerin mukaan epäiltyjä tuhopolttoja on ollut havaittavissa vuoden alusta saakka. Ne ovat lähteneet pienistä jätekontti- ja roskispaloista. Aiemmin tällä viikolla paloi vanha VPK-rakennus Tuomarilassa ja koulurakennuksen katto Espoonlahdessa.

Poliisi ei toistaiseksi tiedä, miksi ilmiö on rajautunut vain Espoon alueelle.

– Ei tämä ihan uusi ilmiö ole, mutta valitettavasti nyt rantautunut Länsi-Uudellemaalle. Toivottavasti saadaan pian loppumaan, Geiger sanoo.