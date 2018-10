Myrkkyepäillyn uskotaan vieneen Ukrainan presidentin pakoon Maidanin kumousta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anatoli Tshepigan kerrotaan auttaneen Viktor Janukovitsin Venäjälle.

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n eversti Anatoli Tshepigaksi tunnistettu Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskun epäilty ”Ruslan Boshirov” osallistui mediatietojen mukaan Krimin miehitykseen vuonna 2014.

Ukrainalaisen Hromadsken mukaan Tshepiga sai Venäjän federaation sankarin kunniamerkin operaatiosta, jossa Ukrainan vallasta syösty presidentti Viktor Janukovits kuljetettiin Ukrainasta Venäjälle. Verkkouutiset on kertonut Janukovytsin hulppeasta piilopaikasta ja elämästä Venäjällä tässä jutussa.

– Tshepiga (Boshirov) otti osaa Janukovitsin evakuointiin Venäjälle. Näin ainakin lähteeni ovat todistaneet. Hän ja hänen erikoisjoukkojen osastonsa olivat Janukovitsin asunnolla Mežyhirjassa. Hän oli siellä, hän vartioi häntä. He kuljettivat hänet Krimille ja sitten Venäjälle, tutkiva toimittaja Sergei Kanev sanoo.

Hän lupaa julkaista yksityiskohtaisen selvityksen Tshepigan osallisuudesta operaatioon.

Väite Janukovits-operaatiosta on mielenkiintoinen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriläisen ja entisen henkivartijan Aleksei Djuminin kerrotaan olleen suuressa roolissa sekä Krimillä että Ukrainan presidentin evakuoinnissa. Myös hänelle on myönnetty Venäjän sankarin kunniamerkki, jonka taustaa ei tiedetä. Djuminista on jopa povattu Vladimir Putinin seuraajaa.

Sergei Kanev oli mukana tutkijaryhmä Bellingcatin ja The Insiderin tutkimuksessa, joka paljasti Ruslan Boshirovin todellisen henkilöllisyyden. Verkkouutiset kertoi selvityksestä ja sen löydöksistä tässä.

Tutkijat saivat muun muassa selville, että Anatoli Tshepiga on palkittu Venäjän sankarin kunniamerkillä salatussa seremoniassa. Kunniamerkin antaa tavallisesti Venäjän presidentti. Se, ettei palkinnosta löydy juuri tietoja eikä sen tarkkaa syytä kerrota, kielii siitä, että sen taustalla on salainen operaatio. Tämän ja kunniamerkin myöntämisajankohdan on jo aiemmin tulkittu viittaavan Krimin miehitykseen ja Itä-Ukrainan sotaan.

123 nimeä

Sergei Kanev on kirjoittanut Anatoli Tshepigan taustasta Kremlin kriitikon ja ex-oligarkin Mihail Hodorkovskin pyörittämällä tutkivan journalismin sivusto MBK:lla. MBK:n nimettömiin lähteisiin perustuva selvitys tukee aiempia paljastuksia myrkkyepäillystä.

Jutun mukaan Tshepiga opiskeli Venäjän sotilasdiplomaattisessa akatemiassa Moskovassa ja asui akatemian asuntolassa. Akatemia tunnetaan myös ”GRU:n konservatoriona”. Siellä koulutetaan agentteja Venäjän ulkomaan tiedustelun tehtäviin.

MBK kertoo, että sillä on lista 123 GRU:n upseerista, jotka asuivat laitoksessa vuosien 2009 ja 2015 välillä. MBK pitää mahdollisena, että yksi heistä on Aleksander Petrovin peitehenkilöllisyydellä liikkunut toinen myrkkyepäilty. Paljastuksista kertoo tässä Meduza.

Myös Novaja Gazeta on penkonut myrkkyepäillyn taustoja. Venäläislehti tavoitti kolme Anatoli Tshepigan kanssa samassa erikoisjoukkojen yksikössä palvellutta sotilasta. Yksi heistä kertoi palvelleensa Tshepigan kanssa Habarovskissa 2000-luvun alussa ja sanoo olevansa varma siitä, että Ruslan Boshirov ja Anatoli Tshepiga ovat sama henkilö. Kaksi muuta sanovat, etteivät ole täysin varmoja, koska eivät ole nähneet Tshepigaa 12 vuoteen. Tähän mennessä myös muun muassa Tshepigan entinen naapuri on vahvistanut, että palkittu upseeri on myrkkyepäilty Boshirov.

Novaja Gazetan lähteet eivät puhu Viktor Janukovitsin pelastusoperaatiosta. He mainitsevat kuitenkin kolme muuta mahdollista tehtävää Krimillä, joista Anatoli Tshepiga olisi voinut saada Venäjän sankarin kunniamerkin. Heidän mukaansa ne olisivat olleet Krimin ministerineuvoston rakennuksen valtaus, Sevastopolin lentokentän miehitys ja Ukrainan merijalkaväen tukikohdan aseistariisunta Feodosijassa.