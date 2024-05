Valtavat mielenosoitukset Georgian ”agenttilakia” vastaan jatkuvat

Valtavat mielenosoitukset Georgian pääkaupunki Tblisissä jatkuvat. Pelkästään eilen lauantaina kymmenet tuhannet ihmiset protestoivat maan hallituksen niin kutsuttua ”agenttilakia” vastaan. Pelkona on, että Georgia taantuu Venäjän kaltaiseksi autoritääriseksi maaksi. Asiasta kertoo Radio Free Europe / Radio Liberty.

Verkkouutiset kertoi aiemmin kiistaa herättäneestä lakiesityksestä. Jo silloin vastustus oli kovaa.

Georgian parlamentti on käsitellyt viime viikkoina kiistanalaista lakiesitystä ”ulkomaisista agenteista”, joka muistuttaa arvostelijoiden mukaan läheisesti Venäjällä käytettyä lainsäädäntöä. Sen pelätään johtavan opposition ja toisinajattelijoiden vastaisiin sortotoimiin.

Valtapuolue Georgialainen unelma väittää lakiesityksen lisäävän kansalaisjärjestöjen toiminnan läpinäkyvyyttä ja torjuvan ”ulkomailta asetettuja arvoja”. Ulkomaisen agentin leima voisi sisältää merkittäviä taloudellisia sanktioita ja esimerkiksi maahantulon kiellon.

Mielenosoituksessa huudetaan kahta iskulausetta ”Kyllä Euroopalle!” ja ”Ei venäläiselle laille.”

– Meidän on oltava yhtenäinen tässä maassa huomenna. Meidän on oltava se ja niin paljon enemmän huomenna. Antakaamme maailman nähdä! sanoi runoilija Rati Amaghlobeli, yksi järjestäjistä.

Aktivisti Gia Japaridze vaati kaikkien niiden vapauttamista, jotka on pidätetty viikkojen aikana jatkuneiden protestien aikana.

– Meidän äänemme on kuuluttava. Meidän on vaadittava venäläisten nukkehallitusta vapauttamaan pidätetyt poliittiset vangit.

Myös Yhdysvallat on kiinnostunut Georgian kehityskulusta. Euroopan ja euraasialaisten asioiden apulaisvaltiosihteeri Jim O’Brien vierailee Georgian pääkaupungissa 14. ja 17. toukokuuta välillä.

– Georgiassa hän tapaa edustajia hallituksesta, kansalaisyhteiskunnasta ja yksityiseltä sektorilta ilmaistakseen Yhdysvaltain jatkuvan sitoutumisen georgialaisiin ja Georgian haluun rauhalliseen, vauraaseen ja turvalliseen euroatlanttiseen tulevaisuuteen, Yhdysvaltain Georgian suurlähetystö ilmoitti RFE/RL:n mukaan.

Yhdysvaltain kongressin 29 jäsentä ottivat aiemmin kirjeessään kantaa lakiesitykseen. He kritisoivat ”lakiesityksen samankaltaisuutta Venäjällä Vladimir Putinin vuonna 2012 voimaan saattaman ’agenttilain’ kanssa, jota myös perusteltiin ’läpinäkyvyyden’ verukkeella.”

– Tilanne Georgiassa on selvä, he varoittavat.

– Hallitus voi valita kuunnella georgialaisten ääniä tai jatkaa matkaansa kohti venäläistyylistä autoritäärisyyttä.

It looks like the whole of #Tbilisi is out tonight out to protest against the Kremlin-inspired law on "foreign agents."

● This is a nightmare for the ruling Georgian Dream party, who are surely living on borrowed time. pic.twitter.com/zE6jYubiHD

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) May 11, 2024