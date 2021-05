MTV: Ravintolarajoituksiin luvassa kevennyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus keskustelee koronatoimista keskiviikkona.

Hallitus suunnittelee ravintolarajoitusten höllentämistä, kertoo MTV Uutiset.Hallituksen on tarkoitus keskustella koronarajoitusten keventämisestä huomenna. Tarkemmista linjauksista ravintolarajoitusten suhteen ei ole vielä sovittu, mutta asiasta ei MTV:n mukaan kuitenkaan vallitse suuria erimielisyyksiä hallituspuolueiden välillä.

Vielä ei ole tiedossa, päätetäänkö myös ravintolarajoitusten keventämisestä keskiviikkona. Tällä hetkellä ravintoloita koskevat niin aukiolo- kuin asiakasrajoitukset.

Suomen tautitilanne on viimeisten viikkojen aikana parantunut, ja tartuntojen määrä on ollut laskussa. Tiistaina Suomessa raportoitiin 184 uutta tartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on ollut vain 2 984, eli 1 653 vähemmän kuin edellisellä seurantajaksolla.

MTV Uutisten:n tietojen mukaan hallitus tulee keskiviikkona päättämään Suomen siirtymisestä torjuntatoimien tasolle yksi. Tuolloin päävastuu toimista siirtyy alueellisille viranomaisille.