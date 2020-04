MTV: Hallitus päättää kouluista keskiviikkona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienimmät koululaiset ja siirtymävaiheessa olevat oppilaat voisivat palata kouluun pariksi viikoksi.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus päättää kouluja koskevista rajoituksista tämän viikon keskiviikkona. Neuvottelut käydään iltakoululle varatulla ajalla.

Hallitus on luvannut tehdä päätöksen kouluista ennen vappua. Vappuaatto on torstaina.

Hallitus saa tilannekatsauksen koronatilanteesta keskiviikkona ja sen perusteella hallitus päättää koulujen rajoitusten jatkosta tai niiden purkamisesta.

MTV Uutisten tietojen mukaan pienimmät koululaiset sekä siirtymävaiheessa olevat oppilaat, kuten yhdeksäsluokkalaiset, voisivat siirtyä lähiopetukseen pariksi viikoksi ennen koulujen kesäloman alkua.

Hallituksen voimassa olevan päätöksen mukaan lähiopetus on pääosin keskeytetty 13. toukokuuta asti, mutta poikkeusjärjestelyjä voidaan tarvittaessa jatkaa lukukauden loppuun.

Oikeus lähiopetukseen on muun muassa 1.-3.-luokkalaisilla sekä erityisen tuen päätöksen saaneilla oppilailla, vaikka etäopetusta suositellaan heillekin.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ vastustaa koulujen avaamista tällä lukukaudella.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on toistuvasti ilmaissut toiveensa, että koulua koskevat rajoitukset purettaisiin ensimmäisenä edes osittain.

Andersson muistutti tänään maanantaina, että rajoitukset säädettiin valmiuslain nojalla ja siihen liittyy tiukka vaatimus välttämättömyydestä.

– Mikäli rajoituksia päätetään valmiuslain nojalla jatkaa 13.5. jälkeen, on voitava osoittaa, että niille on välttämätön tarve nykyisessä epidemiatilanteessa. Jos epidemiatilanne on se, että koulujen laajamittainen sulku ei ole enää välttämätöntä, pitää rajoituksia alkaa purkaa, Andersson kirjoitti Twitterissä.