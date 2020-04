Koska koulut avataan? Näin arvioi opetusministeri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Li Anderssonin mukaan päätökset tehdään epidemiatilanteen pohjalta.

Koulujen avaaminen on herättänyt runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo, että päätös rajoitusten mahdollisesta purusta tehdään epidemiatilanteen perusteella ja terveysviranomaisten suositusten pohjalta ja kaikkien turvallisuudesta huolehtien.

– Jossain vaiheessa suomalaista yhteiskuntaa täytyy asteittain avata uudestaan, mutta kysymys siitä, milloin ja missä järjestyksessä rajoituksia puretaan tehdään epidemiatilanteen arvioinnin pohjalta. Työstä vastaa THL ja STM, Andersson kertoo Twitterissä.

Opetusta ja kouluja koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5 asti. Hallitus joutuu siis joka tapauksessa päättämään joko rajoitustoimien jatkamisesta tai purkamisesta piakkoin. Li Andersson muistuttaa, että rajoitukset säädettiin valmiuslain nojalla ja siihen liittyy tiukka vaatimus välttämättömyydestä.

– Mikäli rajoituksia päätetään valmiuslain nojalla jatkaa 13.5. jälkeen, on voitava osoittaa, että niille on välttämätön tarve nykyisessä epidemiatilanteessa. Jos epidemiatilanne on se, että koulujen laajamittainen sulku ei ole enää välttämätöntä, pitää rajoituksia alkaa purkaa, hän avaa.

Opetusministerin mukaan kyse ei ole mielipiteestä vaan perusoikeuksien arvioinnista.

– Jos rajoituksia puretaan, se pitää joka tapauksessa tehdä tarkasti kaikkien terveydestä huolehtien sekä asteittain.