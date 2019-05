”Miljardien punavihreitä lupauksia ei voi repiä työtä tekevien selkänahasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Heikki Vestmanin mielestä ahkeruudesta pitää palkita eikä rangaista.

– Miljardien punavihreitä vaalilupauksia ei voida rahoittaa myöskään repimällä enempää työtä tekevien ja yrittäjien selkänahasta. Työnteon, yrittämisen ja omistamisen veroraipalle on sanottava ei. Sen sijaan tulevan hallituksen tulee tehdä päätöksiä, joilla ahkeruudesta palkitaan oli sitten opiskelija, palkansaaja, yrittäjä tai eläkeläinen, kokoomuksen tuore kansanedustaja Heikki Vestman toteaa blogissaan.

Kokoomus on esittänyt hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd.) antamissaan vastauksissa muun muassa verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa keskituloisiin painottaen sekä julkisen talouden vahvistamista. Erityisen tärkeänä puolue pitää hallituksen sitoutumista päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Julkiseen talouteen olisi myös kerättävä puskureita tulevien haasteiden varalta.

– Vain takaamalla ahkeruuden, yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannustimet Suomessa on mahdollista rahoittaa tärkeät hyvinvointipalvelut nyt ja tulevaisuudessa. Työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin on oltava uskottavat keinot. Toiveajattelu ei riitä. Erityisesti Vasemmiston vastaukset ovat niin kaukana realismista, että on mahdoton nähdä kokoomusta Vasemmiston kanssa samassa hallituksessa, Heikki Vestman kirjoittaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen totesi torstaina, ettei näe edellytyksiä hallitusyhteistyölle vasemmistoliiton kanssa. Jokisen mukaan puolueiden ”käsitys isänmaan asioiden vastuullisesta hoitamisesta on täysin erilainen”.

Heikki Vestman korostaa, ettei ole oikein elää velaksi tulevien sukupolvien piikkiin.

– Julkisen talouden heikentäminen kestämättömillä lisämenoilla olisi lastemme tulevaisuuden kurjistamista. Julkiseen talouteen tulisi päinvastoin kerryttää puskureita pahan päivän varalle, Vestman toteaa.

Vestmanin mukaan Suomen korkea verotus ja lisäansiosta maksettava rajavero muistuttaa jo ”ahkeruuden haittaveroa”.

– Siinä ei ole järkeä, että jo reiluilla keskiansioilla valtio hyötyy palkansaajan tienaamasta lisäeurosta enemmän kuin palkansaaja itse.

Ahkeruudesta palkitseminen tarkoittaa Heikki Vestmanin mukaan myös selkeää, vastikkeellista ja työhön kannustavaa sosiaaliturvaa.

– Perustuloon ja työkykyisten köllöttely-yhteiskuntaan ei Suomella ole varaa.