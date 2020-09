Mihail Hodorkovski: Myrkytyksellä Vladimir Putinin siunaus

Venäläinen toisinajattelija Mihail Hodorkovski toteaa ”pahimpien teorioiden” vahvistuneen todeksi Aleksei Navalnyin tapauksessa. Hänen mukaansa myrkytyksen takana on Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin ja teolla on presidentin siunaus.

Saksan hallituksen mukaan Navalnyi myrkytettiin venäläisellä Novitshok-perheen aineella. Kyse on erittäin vaarallisesta sotilastason hermomyrkystä. Sellaista käytettiin myös Britannian Salisburyn myrkkyiskussa.

– Kremlin jengi jatkaa joukkotuhoaseiden käyttöä omiin poliittisiin tarkoituksiinsa. Olen vakuuttunut, että tämä on Prigozhinin työtä, ja tällä on Putinin hyväksyntä, Mihail Hodorkovski tviittaa.

Liikemies Jevgeni Prigozhin on yhdistetty niin Pietarin trollitehtaaseen kuin Kremlin yksityisarmeijana tunnettuun Wagner-palkkasotilasyhtiöönkin. Sen joukkoja on nähty muun muassa Syyriassa ja Ukrainassa.

Prigozhinilla on läheinen suhde Venäjän presidentti Putiniin sekä lukuisia tuottoisia liiketoimia Venäjän puolustusministeriön kanssa. Verkkouutiset kertoo tässä entisen rikollisen värikkäästä taustasta.

Khodorkovsky regarding #Navalny update:

Unfortunately the worst theories have been confirmed. The Kremlin gang continues using weapons of mass destruction for their own political purposes.

I'm convinced that this is the work of (Evgeniy) Prigozhin, approved by Putin. https://t.co/m4c5glhE9y

— Khodorkovsky Center (@mbk_center) September 2, 2020