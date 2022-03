Miehitetyssä kaupungissa raivo, sotilas pahoinpiteli mielenosoittajan

Venäjä on vallannut tähän mennessä Ukrainan suurista kaupungeista vain Hersonin, joka sijaitsee maan eteläosissa Dnepr-joen varrella.

Noin 300 000 asukkaan kaupunki otettiin haltuun viikko sitten kiivaiden taisteluiden jälkeen. Pormestari Ihor Kolykhaiev ilmoitti sopineensa venäläisjoukkojen kanssa ehdoista sotilashallinnon perustamiseksi. Ukrainan lippu liehuu edelleen kaupungissa, mutta asukkaita on kehotettu noudattamaan sotilaiden käskyjä ja liikkumaan vain päiväsaikaan.

Miehittäjiä ei ole otettu vastaan ilolla, sillä tuhannet ihmiset ovat osoittaneet viime päivinä mieltään. BBC:n mukaan Ukrainan lippua heiluttaneet väkijoukot ovat huutaneet iskulauseita, joissa Venäjän joukkoja kehotetaan palaamaan rajan taakse ja jättämään Herson Ukrainalle.

Venäjän kansalliskaarti Rosgvardian kerrotaan ottaneen keskiviikkona kiinni yli 400 mielenosoittajaa ja kiristäneen alueen valvontaa. Kaupungista kuvatulla videolla näkyy sotilaita lähestyvä joukko, joka oli raivostunut mielenosoittajan pahoinpitelystä. Ihmiset eivät peräänny, vaikka sotilaat ampuvat ilmaan varoitukseksi.

Venäläisten kohtaama laaja vastarinta on Yhdysvaltain tiedustelujohtaja Avril Hainesin mukaan merkki siitä, ettei Venäjä pystyisi miehittämään Ukrainaa ilman merkittäviä vahvistuksia.

– Moskovassa aliarvioitiin Ukrainan vastarinnan voimakkuus ja lukuisat sotilaalliset haasteet, kuten heikko yleissuunnitelma, taistelutahtoon liittyvät ongelmat ja logistiset vaikeudet, Haines sanoi New York Timesin mukaan.

Day 14. Good morning. Video: Kherson – the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 9, 2022