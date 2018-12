Miehiltä kielletty festivaali katsottiin syrjinnäksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin tasa-arvovaltuutetun mukaan Statement-festivaali syrji miehiä.

Ruotsissa järjestetty vain naisille ja muunsukupuolisille sallittu Statement-musiikkifestivaali on katsottu syrjiväksi, kertoo BBC.

Ruotsin tasa-arvovaltuutetun mukaan festivaalin järjestäjät rikkoivat lakia antaessaan julkisuudessa sellaisen kuvan, etteivät miehet saa tulla tapahtumaan. Valtuutetun lausunnon mukaan ”eräs ryhmä yritettiin saada olemaan tulematta paikalle”.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan miehiä ei kuitenkaan estetty porteilla tulemasta festivaaleille julkisuudessa olleista tiedoista huolimatta. Koska kukaan ei kärsinyt taloudellista vahinkoa, ei mitään sanktioita määrätty.

Statementin järjestäjät vastasivat päätökseen Facebookissa.

– On surullista, että muutama cis-mies menetti täysin hermonsa siitä, minkä 5 000 naista, ei-binääristä ja transsukupuolista koki maailmaansa mullistavana festivaalina, päivityksessä todetaan.

Aiemmin tänä vuonna järjestetty festivaali lähti viime vuonna ruotsalaiskoomikko Emma Knyckaren ajatuksesta. Hän otti sosiaalisessa mediassa kantaa Norrköpingissä järjestetyssä Bråvalla-festivaalissa tapahtuneisiin ahdistelutapauksiin ja ehdotti festareita, ”joihin vain ei-miehet olisivat tervetulleita ja joita pyöritetään niin kauan kunnes kaikki miehet ovat oppineet käyttäytymään”.

Emma Knyckaren ehdotus sai niin paljon huomiota, että hän ryhtyi järjestämään tapahtumaa tosissaan. Hän kertoi tuolloin Dagens Nyheterin haastattelussa saaneensa etupäässä positiivista palautetta.

– Kuka raiskaa? Kyllä, miehet. Mitäs jos järjestetään festivaalit, jonne he eivät saa tulla. Näin minä ajattelin. Mielestäni on surullista, että puolet ihmisistä joutuu tuntemaan olonsa liikkuessaan turvattomiksi. Ensi vuonna on olemassa vaihtoehto. Rock-festivaali, jossa naiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi, hän perusteli.

Kohun ryvettämä Bråvallan festivaali jätettiin tänä vuonna pitämättä viime vuoden epäiltyjen seksuaalirikosten takia.