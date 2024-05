Autoilija törmäsi pyöräilijään, poliisi pyytää havaintoja

Poliisi epäilee, että polkupyöräilijä on joutunut auton töytäisemäksi Kiteellä perjantai-iltana.

Polkupyöräilijä löydettiin perjantai-iltana klo 22 jälkeen makaamasta maassa Kiteentie 26 kohdalla, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan paikalla tehtyjen havaintojen perusteella on syytä epäillä, että polkupyöräilijä on joutunut henkilöauton tönäisemäksi, josta syystä hän on kaatunut. Pyöräilijä ei loukkaantunut tapahtuneessa vakavasti.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisia havaintoja tapahtuneesta sähköpostilla osoitteeseen [email protected], vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320 maanantaista perjantaihin kello 08-16.15 välisenä aikana.