Meppien mukaan tarvitaan yhtenäisempää Eurooppaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maltillisten, rakentavien voimien on tässä tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (kesk./ALDE), Henna Virkkunen (kok. /EPP) ja Miapetra Kumpula-Natri (sd./S&D) pitävät suomalaisten äänestysaktiivisuutta kevään eurovaaleissa keskeisenä Suomen tulevaisuudelle.

– Äänestysprosentti on Suomessa jäänyt surkean alhaiseksi, vaikka yhä merkittävämpi osa Suomeen vaikuttavista säädöksistä syntyy EU-tasolla. Erityisesti suomalaisnuorten äänestysinnokkuus on saatava nousuun: siinä missä viime vaaleissa 18-24-vuotiasta ruotsalaisista äänesti kuusi kymmenestä, meillä äänesti yksi kymmenestä, he sanovat.

Euroopan parlamentin teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan jäsen Henna Virkkusen mukaan erityisesti nyt suurvaltojen tiukentaessa otettaan tarvitaan vahvaa, yhtenäistä Eurooppaa puolustamaan sääntöperustaista kansainvälistä järjestelmää.

– Suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan ja turvallisuusympäristön muutoksiin pystymme vastaamaan ainoastaan vahvalla yhteistyöllä. EU on paitsi maailman merkittävin sisämarkkina myös arvoyhteisö. Kun populismi ja ääriliikkeet vahvistavat otettaan, tulee arvojamme puolustaa niin maailmalla kuin EU:n sisälläkin. Maltillisten, rakentavien voimien on tässä tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä, hän sanoo.

Europarlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen Elsi Katainen näkee koko Euroopalle yhteisenä tavoitteena viennin edistämisen.

– Suomessa yli 700 000 työpaikkaa on riippuvaisia viennistä. Ensi kaudella EU:n pitäisi kyetä luomaan yhä uusia kauppasopimuksia muille mantereille, jotka avaavat yrityksillemme ovia ja kasvunpaikkoja. Näemme, kuinka Yhdysvallat Donald Trumpin johtamana yrittää tällä hetkellä horjuttaa sääntöihin perustuvaa maailmankauppaa, ja myös Euroopassa on nousussa voimia, jotka haluavat sulkea rajoja ja rakentaa tullimuureja. Meillä ei ole tähän varaa.

EU-parlamentin teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan jäsen Miapetra Kumpula-Natri muistuttaa EU:n olevan yli 20 prosenttia maailman BKT:sta.

– Tämä mahdollistaa maailman muuttamisen markkinoiden ohjauksen kautta, jolloin kustannukset eivät lankea yksittäisille kuluttajille tai edes maille. Esimerkiksi äänestämällä eurovaaleissa voimme pitää huolta siitä, että EU pysyy päätöskykyisenä ja ettei EU ajaudu toimintakyvyttömyyteen populistien tahdon mukaisesti. Lisäksi Euroopassa tarvitaan tutkimuksen ja osaamisen kunnianpalautus. Yhdysvaltojen ja Kiinan kirittämässä globaalissa kilpailussa Euroopan ainoa valttikortti on korviemme välissä.

Eurovaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 15.5.-21.5., vaalipäivä on sunnuntai 26.5.