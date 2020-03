”Me suojelemme Euroopan rajaa”

Kreikka on sulkenut rajansa kymmeniltä tuhansilta Turkista maahan pyrkiviltä. Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis toteaa Twitterissä, ettei maa ota uusia turvapaikkahakemuksia vastaan kuukauteen.

– Kansallisen turvallisuuden neuvostomme on päättänyt nostaa ehkäisevät toimet rajoillamme maksimitasolle, ministeri tviittasi.

Kreikka on vedonnut EU:n perussopimuksen 78.3 artiklaan ja pyytänyt tukea EU:lta. Siinä määritellään juridinen pohja toimimiseen hähätilanteessa EU:n ulkorajoilla. Jäsenvaltio voi vedota siihen poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa sen rajalle pyrkii suuret määrät kolmannen maan kansalaisia.

– Kreikan rajat ovat EU:n ulkorajoja. Me suojelemme niitä, Kyriákos Mitsotákis sanoi.

– Kerran vielä. Älkää pyrkikö laittomasti Kreikkaan – teidät käännytetään takaisin.

Kreikan ulkoministeriö syytti sunnuntaina Turkkia rajalle pyrkivien pakolaisten määrän vääristelystä. Turkki on väittänyt jopa liki 80 000 ihmisen tulleen rajalle viikonloppuna. Kreikan mukaan todellisuudessa on kyse kuitenkin noin 10 000 ihmisestä.

Turvapaikanhakijat ja rajavalvojat ottivat launtaina yhteen rajalla. Kreikan median mukaan turvapaikanhakijat heittelivät poliiseja kivillä. Poliisi vastasi kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla.

EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta EU:hun. Turkki kertoi torstaina avaavansa rajan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ovat vaatineet, että Kreikkaan tulisi perustaa ulkorajakeskuksia, joissa turvapaikka-asiat voidaan käsitellä.

–Vuoden 2015 tilanne ei saa enää toistua. Yhdenkään jäsenmaan ei pidä joutua turvapaikanhakijoiden määrän odottamattoman kasvun takia kohtuuttomaan tilanteeseen. Kreikkaa on autettava pakolaisten ja siirtolaisten vastaanottamisessa, Orpo ja Mykkänen totesivat.

Pakolaissopimuksen rikkominen aiheuttaisi heidän mukaansa paljon vahinkoa sekä EU:lle että Turkille.

–EU:n ja Turkin välisestä pakolaissopimuksesta on kaikin keinoin pidettävä kiinni.

