EU:n ulkosuhdejohtaja: Turkki sitoutunut pakolaissopimukseen

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell kertoo keskustelleensa Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun kanssa ja saaneensa vakuuttelun, että Turkki on edelleen sitoutunut EU:n ja Turkin solmimaan pakolaissopimukseen.

Turkin kerrotaan höllentäneen omaa rajavalvontaansa ja päästävän pakolaisia kohti EU:ta. EU-komissio on vaatinut Turkkia pitämään kiinni aiemmista sitoumuksistaan pakolaisvirtojen rajoittamiseksi.

EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta EU:hun.

#Idlib – Spoke to Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu. De-escalation remains key to effectively address challenges on ground. Human suffering and loss of life need to stop. Received reassurances that Turkey remains committed to Joint EU-Turkey Statement.

