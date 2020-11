Matti Vanhanen: Omistaminen erottaa hallitusta kuin yö ja päivä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan verotuskysymystä ei pidä avata väärällä hetkellä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoo tervehtivänsä ilolla keskustelua verotuksen rakenteista, joilla voitaisiin turvata investointi- ja kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Vanhanen korostaa kuitenkin puhuvansa omasta puolestaan ja keskustan edustajana.

– Nykyinen hallitus koottiin puolueista, joiden välillä mielipide-eroja on olemassa. Erityisesti omistamiseen liittyvät kysymykset erottavat melkein kuin yö ja päivä. Hallitussopimuksen keskeinen periaate oli se, että erityisesti omistamiseen ja yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä hallitus ei tee mitään suuria muutoksia. Se oli ikään kuin pattitilanne, ja siitä pidämme kiinni, Matti Vanhanen sanoi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn verowebinaarissa.

EVAn tänään torstaina julkaisemassa analyysissa oikeustieteen tohtori Janne Juusela esittää verotuksen kolmiloikkaa, jossa yhteisöverokanta alennetaan 15 prosenttiin, osinkoverotuksesta tehdään neutraalia ja pääomatuloverotuksen progressiosta luovutaan.

Juusela laskee, että yhteisöverokannan alentaminen 20 prosentista 15 prosenttiin maksaisi 1,5 miljardia euroa. Pääomatulojen verotus 30 prosentin tasaverokannalla maksaisi 150 miljoonaa euroa ja osinkoverotuksen uudistaminen neutraaliksi 180 miljoonaa euroa.

Yhteensä valtion tulonmenetykset olisivat 1,83 miljardia euroa.

Juuselan mukaan keskipitkällä aikavälillä uudistus kuitenkin todennäköisesti lisäisi verotuottoja.

– Hintalappu kertoo siitä, että – vaikka itsekin uskon, että dynaamisia vaikutuksia tulisi ajan oloon – niin lyhyellä tähtäimellä edellytyksiä päätöksentekoon kahden miljardin ratkaisusta ei tällä hetkellä ole. En ole lupaamassa, että valmis esitys toteutetaan samantien. Näin ei tule tapahtumaan, Vanhanen sanoi.

Riskinä alijäämän paikkaaminen pääomaveroilla

Vanhanen totesi verotuksen olevan äärimmäisen tärkeä kysymys talouskriisistä toipumisessa, mutta hän lisäsi, että siihen liittyy riski.

Vanhanen viittasi Jyrki Kataisen (kok.) sixpack-hallitukseen, jossa sovittiin poliittisesti, että sopeutuksesta puolet tehdään menoja leikkaamalla ja puolet veroja korottamalla.

– Jos verotuskysymys avataan, ei ole ollenkaan selvää, että enemmistö on sitä mieltä, että veroja pitää laskea. Vaan on hyvin todennäköistä, että syvää alijäämää ryhdytään paikkaamaan muualta, Vanhanen varoitti.

Vanhasen mukaan kansalaisten keskuudessa on ”valitettavasti” erittäin suuri houkutus siihen, että verotuloja haettaisiin pääoman puolelta.

– Saattaa olla viisauskin siinä, ettei väärällä hetkellä avata verotuskysymystä, ellei voida olla varmoja, että tulee järkevää lopputulosta, Vanhanen sanoi ja kertoi puoltavansa sen vuoksi nykyistä hallitussopimusta.

Yritysten vakavaraisuutta parannettava

Seuraavan kerran, kun yhteiskunta tekee suuria muutoksia yrittämisen ja omistamisen verotukseen, Vanhasen mielestä tavoitteena pitäisi olla se, että luodaan kannusteita yritysten varavaraisuuden parantamiseen.

– Tässä (korona)kriisissä on kyllä tarvittu yrityksiltä vakavaraisuutta. Kaikilla sitä ei ole, niin sen tähden valtiovalta on velkaa ottamalla satsannut erittäin paljon yritysten suoraan tukemiseen ja erilaisilla rahoitusjärjestelmillä on pyritty luomaan siltaa kriisin ylitse, Vanhanen sanoi.

Vanhanen piti Juuselan esityksessä erityisen hyvänä sitä, että yritysverotuksen kilpailukykyä tarkastellaan suhteessa kilpailijamaihin.

– Me toimimme liikkuvan maalin kanssa, Vanhanen totesi.

Valtiovarainministerin mukaan olennaista on myös niputtaa yhteen omistajan maksaman ja yrityksen maksaman vero.

– Ne ovat omistajan näkökulmasta yhtä, samaa kokonaisuutta, ja sillä on vaikutusta omistajan riskinoton haluun, kun hän miettii investointeja, Vanhanen sanoi.

Vanhasen mielestä myös neutraali verojärjestelmä olisi tärkeä.

