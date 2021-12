Maavoimien komentaja: Veteraanien tekemä työ kantaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimat on täyttänyt tehtävänsä hyvin, onhan takana jo yli 73 rauhan vuotta, kirjoittaa Petri Hulkko.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko toteaa itsenäisyyspäivän blogissaan, että Puolustusvoimien päätehtävä on ennaltaehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen kohteeksi.

– Ennaltaehkäisykyky perustuu suorituskykyisiin joukkoihin ja vahvaan maanpuolustustahtoon. Meidän ei kannata pitää kynttiläämme vakan alla. Puolustusvoimien on oltava osa yhteiskuntaa, elettävä ajassa ja näyttäydyttävä ulospäin niin omille kansalaisille kuin Suomen ulkopuolellekin.

Kenraalin mukaan Puolustusvoimat on täyttänyt ennaltaehkäisytehtävänsä hyvin, onhan takana jo yli 73 rauhan vuotta.

– Ennaltaehkäisyn pettäessä on puolustusvoimilla oltava uskottava kyky torjua hyökkääjä. Uskottava puolustuskykymme nojaa kansalliseen puolustukseen. Veteraanisukupolven tekemä työ kantaa. Se on osoitus toimivasta puolustusratkaisusta ja maanpuolustustahdosta. Pelkosenniemi, Tolvajärvi, Raate ja muut sotiemme aikaiset urotyöt eivät unohdu. Kiitos siitä kunnioitetuille sotiemme veteraaneille ja lotille, Hulkko kirjoittaa.

– Puolustuksemme perustuu uskottavaan kansalliseen puolustukseen, jota tukee kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö. Puolustuksemme perusfundamentit pitävät. Yleinen asevelvollisuus, laaja reservi ja koko maan puolustaminen ovat edelleen valideja. Yleinen asevelvollisuus tuottaa meille riittävät ja hyvin koulutetut sodan ajan joukot. Sen lisäksi se on pohjana korkealle maanpuolustustahdolle, Hulkko kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että asevelvollisuus on osa demokraattista yhteiskuntaa, jossa jokainen suomalainen nuori: nainen ja mies, aloittaa varusmiespalveluksensa samalta viivalta taustastaan riippumatta.

– Tämä on täysin poikkeuksellista, katsotaan minne päin maailmaa tahansa. Nuoret sotilaamme ovat esimerkki järjestelmän toimivuudesta ja suorituskyvystä.

Komentajan mukaan puolustuksemme on ajan tasalla.

– Tulevaisuudessakin meidän on varmistettava, että suorituskykymme pysyy turvallisuusympäristöön suhteutettuna riittävän korkealla tasolla. Tämä koskee niin materiaalista valmiutta kuin joukkojemme koulutustasoa. Meri- ja Ilmavoimien isot hankinnat ovat osa uskottavuuden ylläpitoa. Ne tukevat ja mahdollistavat myös Maavoimien toiminnan. 2010-luvun kehittäminen takasi Maavoimien suorituskyvyn tälle vuosikymmenelle. Kehittäminen ei pysähdy. Erityisesti Maavoimien liikkuvuutta ja tulivoimaa kehitetään seuraavien vuosien aikana.

Hulkko kuitenkin muistuttaa, että maanpuolustustahto on kaiken perusta ja osa ennaltaehkäisykykyä.

– Ilman maanpuolustustahtoa, jota toimiva ja ajassa elävä yleinen asevelvollisuus tukee, kaikki muu on merkityksetöntä. Tässä Suomen nuoret ovat avainasemassa. Meillä on suomalainen puolustusratkaisu, meille suomalaisille. Se on hyvä ja uskottava. Pitäkäämme se sellaisena. Haluan toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!