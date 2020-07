Lontoon pormestari maskeista: Olemme muuta maailmaa jäljessä

Lontoon pormestari Sadiq Khan ottaa Twitter-tilillään kantaa Ison-Britannian maskipolitiikkaan. Verkkouutiset uutisoi eilen siitä, että Britanniassa maskien käyttö on puhuttanut yleisemminkin ja hallitukselta vaaditaan linjausta maskien käyttöön.

Khan tuo tviitissään esiin maskikeskustelun viimeaikaiset kannanotot.

– Perjantai: Pääministeri – meidän pitää olla tiukempia maskien suhteen

sunnuntai: Michael Gove – maskit eivät tule olemaan pakollisia kaupoissa, Khan kirjoittaa.

Gove on konservatiivipuoluetta edustava, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ministeri. Sunnuntaiaamuna 12. heinäkuuta hän ilmoitti, ettei maskien käyttäminen ole pakollista kaupoissa ja muissa suljetuissa tiloissa.

– Tämä pandemia ei ole läheskään ohi, mutta meidän vastauksemme on taas kerran muuta maailmaa jäljessä. Hallituksen tulee toimia yhdessä, Khan päättää tviittinsä.

Skotlannissa maskien käyttäminen julkisissa tiloissa on ollut pakollista perjantaista 10. heinäkuuta alkaen. Muualla Isossa-Britanniassa samanlaista linjausta ei ole.

Iso-Britannia on Euroopan pahiten koronasta kärsinyt maa. Tartuntoja on siellä yli 290 500 ja viruksen vuoksi on kuollut 44 883 ihmistä. Kuolonuhrien määrällä mitattuna Britanniassa on kuollut kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen.

Friday: PM – we need to be stricter on face masks

Sunday: Michael Gove – masks won't be made mandatory in shops

This pandemic is far from over, but our response is once again behind the rest of the world.

The Govt need to get their act together. #Marrhttps://t.co/zhvKsoPYJD

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 12, 2020