Lepakkojen luolan läheltä löytyi viruksen sairastaneita

Uusi koronavirus saattoi levitä suoraan ihmisiin Yunnanissa sijaitsevasta luolasta.

Wuhanin virologian instituutin tutkijat löysivät vuonna 2004 lepakoiden asuttaman luolan Yunnanin maakunnasta. Lepakoista otetuissa näytteissä havaittiin satoja viruskantoja, jotka olivat läheistä sukua vuosituhannen alussa levinneeseen SARS-koronavirukseen.

Luolan tarkka sijainti on pidetty tarkoin varjeltuna salaisuutena. Tutkimusta johtaneen Shi Zhenglin mukaan yksi viruskannoista on lähes identtinen nykyisen pandemian aiheuttaneen koronaviruksen kanssa. Hevosenkenkäyökön jätöksistä otetun näytteen perusteella geneettinen samankaltaisuus on 96-prosenttista.

Lepakoiden tutkimusta jatkanut Shi varoitti jo vuosia sitten lepakoissa piilevien virusten pandemiauhasta. SARS-CoV-2:n loikka ihmisiin tapahtui mahdollisesti ilman aiemmin nähtyä välivaihetta: SARS tarttui ihmisiin sivettikissojen ja MERS kamelien kautta.

Noin kolmella prosentilla Yunnanin luolan lähellä asuvista ihmisistä löydettiin verinäytteissä viruksen vasta-aineita, mikä viittaa mahdollisesti jo vuosia jatkuneisiin tartuntoihin. Tutkijoiden mukaan ihmisten välinen tehokas leviäminen on todennäköisesti edellyttänyt viruksen muuntumista joko eläimessä tai ihmisessä.

Amerikkalaisen EcoHealth Alliance -tutkimusjärjestön professori Peter Daszakin mukaan aihe kaipaa lisäselvityksiä. Hän kertoi New York Timesille varoittaneensa uhasta jo 15 vuoden ajan.

– Emme vielä tiedä, altistuivatko he lapsina vai aikuisina. Mutta havainto kertoo, että nämä virukset tekevät jatkuvasti hyppyjä lepakoista ihmisiin.

News.com.au-uutissivuston mukaan Shi Zhenglin luolatutkimukset jouduttiin myöhemmin lopettamaan rahoituksen puutteen vuoksi. Hän arvioi jo vuonna 2005 lepakoiden toimivan zoonoottisten virusten ”varastoina”.

– Lepakot voivat sairastaa pitkäaikaisesti useita viruksia ilman näkyviä oireita. Lepakoiden ja lepakkotuotteiden käyttö ruoassa ja perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä johtivat siihen, että selvitimme niiden toimimista SARS-CoV-viruksen luontaisena varastona, Shi kirjoitti.

Viime viikkoina Wuhanin virologian instituutti on joutunut vastaamaan syytöksiin, joiden mukaan koronavirus olisi mahdollisesti päässyt leviämään laboratoriosta käsin. Shi Zhengli on kiistänyt epäilyt jyrkästi.

– Vannon, ettei [viruksella] ole mitään tekemistä laboratorion kanssa, Shi sanoi South China Morning Post -lehden mukaan.