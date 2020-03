Koronaviruksen alkuperää tutkitaan – ratkaiseva muutos vielä mysteeri

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan uuden koronaviruksen alkuperä ei välttämättä liity suoraan Wuhanin eläintoriin.

SARS-CoV-2 muistuttaa noin 96-prosenttisesti lepakoista löytyviä koronaviruskantoja. Rakenteellisten erojen vuoksi on epätodennäköistä, että tauti olisi siirtynyt suoraan lepakosta ihmiseen ja jatkanut leviämistä. Esimerkiksi kaikki MERS-CoV-tautitapaukset ovat siirtyneet suoraan kameleista ihmiseen ja aiheuttaneet korkeintaan lyhyitä tartuntaketjuja.

Keväällä puhjennut pandemia edellyttää, että ennen alkuperäistä siirtymää tai sen jälkeen tapahtuneet mutaatiot ovat lisänneet viruksen kykyä levitä sujuvasti ihmisestä ihmiseen. Tartuntaketjut ovat voineet jatkua melko pitkään Kiinassa ennen uuden viruksen havaitsemista.

Uuden koronaviruksen pinnassa oleva piikkiproteiini on muuttunut tavalla, joka helpottaa tunkeutumista ihmissoluihin myös keuhkoissa. Tietyt ominaisuudet vaikuttavat syntyneen evoluution kautta immuunijärjestelmän välttämiseksi.

Tutkijat arvelevat, ettei vastaavia mutaatiota syntyisi keinotekoisissa viljemissä. Kyse ei siis ole laboratorio-olosuhteista karanneesta viruksesta.

Skenaariota ei ole aiemmin pidetty täysin mahdottomana, sillä SARS-CoV-viruksen tiedetään karanneen bioturvallisuustason 3 (BSL-3) mukaisista laboratoriotiloista.

– Analyysimme osoittaa selvästi, ettei SARS-CoV-2:ta ole tuotettu laboratoriossa tai muunneltu tarkoituksella muista viruskannoista, Nature Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan.

Julkaisun taustalla on kalifornialaisen Scripps-tutkimuskeskuksen, Edinburghin yliopiston, Columbian yliopiston, New Orleansin yliopiston ja Sydneyn yliopiston tutkijoita.

Erään teorian mukaan uusi koronavirus voi olla peräisin myös Kiinaan salakuljetetuista malaijanmuurahaiskävyistä. Eläimistä löytyvät koronavirukset ovat geneettisesti hieman erilaisia kuin lepakoista löytyvät, mutta tietyt rakenteelliset piirteet ovat lähellä SARS-CoV-2-virusta.

Tutkijat kehottavat jatkamaan viruksen alkuperän selvittämistä. Jos virus muuntui tarvittavalla tavalla jo ennen siirtymistään eläimestä ihmiseen, voi uusia epidemioita pitää todennäköisenä.

– Toisaalta jos adaptaatio tapahtui ihmisessä, niin uusien tartuntojen ilmaantuminen edellyttäisi vastaavia mutaatioita eläimestä siirtymisen jälkeen. Viruksen tutkimuksen kannalta on arvokasta selvittää, mikä eläimistä löytyvä koronavirus on geneettisesti lähimpänä SARS-CoV-2:ta, tutkijat kirjoittavat.

