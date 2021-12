Lääkäri-kansanedustaja varoittaa: Tilanne on lähiviikkoina vielä pahempi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aki Lindén tarjoaa ratkaisuksi rokotuksia ja rajoituksia.

SDP:n kansanedustaja ja entinen HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén on erittäin huolissaan tämänhetkisestä koronatilanteesta.

– Vakava huoli #korona tilanteesta tänään @THLorg ja @stminfo infotilaisuudessa. Kun tiedämme, että sairaala- ja tehohoitokuormitus kasvavat noin 2-3 viikkoa tartuntojen kasvun jälkeen, on tilanne lähiviikkoina vielä pahempi. Ratkaisu: rokotukset + rajoitukset, Lindén tviittaa.

Tänään koronatartunnoissa nähtiin jälleen uusi ennätys, peräti 1 781. Kahden viikon tartuntojen summa on nyt 18 379, kun se kaksi viikkoa sitten se oli 13 759.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut korkealla tasolla jo lokakuusta lähtien. Huolta on herättänyt tehohoidon tarve, joka on kaksinkertaistunut lokakuun lopun jälkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan menehtyneitä on kirjattu viimeisten kahden viikon aikana 93.

Suomen tilanne näyttää huolestuttavalta myös kansainvälisessä vertailussa. Kahden viikon aikana todettujen kuolemantapausten määrä kasvoi tiistaina päättyneellä seurantajaksolla 124 prosenttia verrattuna aiempaan.

Vakava huoli #korona tilanteesta tänään @THLorg ja @stminfo infotilaisuudessa. Kun tiedämme, että sairaala- ja tehohoitokuormitus kasvavat noin 2-3 viikkoa tartuntojen kasvun jälkeen, on tilanne lähiviikkoina vielä pahempi. Ratkaisu: rokotukset + rajoitukset. — Aki Linden (@LindenAki) December 9, 2021