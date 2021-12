Suomi nyt maailman kärkimaita koronakuolemien kasvussa

Kuolemantapausten määrä kääntyi syksyllä nopeaan nousuun.

Koronavirusepidemian kiihtymisen myötä myös kuolemantapausten määrä on ollut nopeassa nousussa Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan menehtyneitä on kirjattu viimeisten kahden viikon aikana 93, joista 81 prosenttia on ollut yli 70-vuotiaita. Tehohoidon kuormitus on kaksinkertaistunut lokakuun loppuun verrattuna.

Suomen tilanne näyttää huolestuttavalta myös kansainvälisessä vertailussa. Kahden viikon aikana todettujen kuolemantapausten määrä kasvoi tiistaina päättyneellä seurantajaksolla 124 prosenttia verrattuna aiempaan.

Esimerkiksi Norjassa kasvua on ollut vain 17,7 prosenttia ja Ruotsissa koronakuolemien määrä on laskenut 16,4 prosenttia.

Our World in Data -sivuston keräämien tietojen perusteella Saksassa ja Puolassa on ollut kasvua noin 53 prosenttia 14 päivän vertailussa. Suomen jälkeen synkin tilanne on Ranskassa, jossa kasvua on 101 prosenttia.

Kuolemantapausten määrä on laskenut Euroopassa muun muassa Romaniassa (-50,8 prosenttia), Virossa (-45 prosenttia) ja Britanniassa (-15,8 prosenttia).

