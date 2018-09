Kuvat julki: Heitä epäillään hermomyrkkyiskusta

Britannian viranomaiset syyttävät Salisburyn hermomyrkkyiskusta kahta venäläismiestä.

Aleksander Petrovin ja Ruslan Boshirovin peitenimillä ja aidoilla venäläisillä passeilla liikkuneiden miesten uskotaan myrkyttäneen entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä maaliskuun 4. päivänä. Telegraphin mukaan viranomaisilla on riittävästi todisteita miesten asettamiseksi syytteeseen.

Viranomaisten mukaan Petrov ja Boshirov saapuivat Britanniaan maaliskuun 2. päivänä ja lensivät Moskovaan maaliskuun 4. päivänä heti iskun jälkeen. Miehet tallentuivat valvontakameran nauhalle Salisburyssä vain hetkiä ennen iskua.

The Moscow Timesin mukaan epäiltyjen hotellihuoneesta Lontoosta löytyi jäämiä Novitshok-hermomyrkystä. Huoneesta löytyneet määrät eivät olleet vaaraksi terveydelle.

Sergei Skripal ja Julia Skripal myrkytettiin venäläisvalmisteisella Novitshok-perheen hermomyrkyllä. Kriittisessä tilassa sairaalaan kiidätetyt Skripalit selvisivät ja ovat päässeet kotiutumaan.

The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday “moments before the attack” pic.twitter.com/Zou2EZ07pH

They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/qm14QxC0uN

— Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018