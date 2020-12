Kuolleita lääkäreitä yli 220, hoitajilla 66000 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona on laittanut myös hoitohenkilökunnan koville Italiassa.

Italiassa on marraskuun aikana saanut koronatartunnan 800 000 ihmistä, ja 12 900 on menehtynyt. Karanteenissa on tällä hetkellä yli 750 000 italialaista, kertoo yleisradioyhtiö RAI.

Marraskuun aikana koronatartunnan saaneista peräti 22 700 hoitohenkilökuntaan kuuluvia. Kaikkiaan pandemian aikana Italiassa yli 66 600 terveydenhuollon ammattilaista on saanut koronan. Hoitajia on kuollut koronaan 50.

Tilanne on sitäkin dramaattisempi lääkärikunnassa. Heitä on koronan seurauksena menehtynyt sitten pandemian alun 222, joista toisen aallon aikana lokakuun alusta lähtien 43.

Koko epidemian aikana koronaan on Italiassa sairastunut 1,6 miljoonaa ihmistä, joista noin 55 600 on kuollut. Viruksesta parantuneita on noin 757 000.