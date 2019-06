Krista Kiurun meriselityksille vaaditaan loppua – ”Ministerillä on valttikortit käsissään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Arja Juvonen ehdottaa koulutusaikojen lyhentämistä hoitajapulan helpottamiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on valmis tekemään lakialoitteen hoitajamitoituksen säätämiseksi lakiin. Aloite löytyy jo pöytälaatikosta, sillä Juvonen on tehnyt saman lakialoitteen aiemminkin.

– Pitäähän se sitten tehdä, jos lakialoitetta odotellaan. Minun mielestäni se pitää viedä nopeasti läpi, Arja Juvonen sanoo Verkkouutisille.

Juvonen kuitenkin ihmettelee, miksei perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ryhdy itse toimiin asiassa.

– Kyllähän ministerillä on toimivalta käynnistää välittömästi lainmuutos. Eihän siihen tarvita enää lakialoitetta eduskunnasta, kun on tahtotila ja tietoisuus siitä, missä on ongelma. Hänen pitäisi ministerinä välittömästi käynnistää hanke tämän asian eteenpäin viemiseksi, Juvonen sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi eilen MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa, että viime vaalikaudella hänen työskennellessään sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana eduskunnalla olisi ollut mahdollisuus saada hoitajamitoitus aikaan hyvin nopeasti laajalla pohjalla.

– Yksistään muutamassa tunnissa olisi pystytty sopimaan lakialoitteesta, millä tavalla eduskunnassa tätä asiaa viedään läpi, Kiuru sanoi Huomenta Suomessa.

Kiuru lisäsi, että jos eduskunnassa on nytkin puolueita, jotka haluaisivat liikkua nopealla aikataululla, niin kaikki olisi mahdollista tehdä hyvin nopeasti eduskunnassa. Viime helmikuussa koko oppositio teki yhteisen lakialoitteen sitovasta hoitajamitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, kun vanhustenhoidon laiminlyönnit nousivat julkisuuteen. Aloite raukesi vaalikauden päättyessä.

– Silloin kunnianhimon taso oli 0,7:n tasolla. Nyt hallitus aikoo näillä ohjelmakirjauksilla mennä siitä vielä pidemmälle. Tältä osin tehtävä on monimutkaistunut, Kiuru selvitti hoitajamitoituksen nykytilaa.

Demarit halusivat hoitajamitoituksella vaalivoiton

Perussuomalaisten Arja Juvonen sanoo, ettei hän näe asiassa mitään monimutkaista, vaan Kiuru yrittää kierrellä.

– Nyt ei niin paljon puhetta ministeri Kiurulta, vaan tekoja eikä meriselityksiä, Juvonen vaatii.

Juvonen muistuttaa, että huhtikuussa eduskuntavaalien aikaan hoitajamitoitus oli kaikkien huulilla. Hän arvelee, että demarit halusivat saada sillä vain vaalivoiton.

– Nyt se pitää viedä maaliin.

Juvosen mukaan hallitus pelaa aikaa vierittämällä vastuuta eduskunnalle.

– Siinä haetaan siimaa, pitkitetään siirtämällä taas tänne. Kiurulla on kaikki valttikortit ja jokeri käsissään. Ministerinä hän pystyisi viemään asiaa eteenpäin.

Hoitajia on olemassa – he kaipaavat signaalia arvostuksesta

Juvonen sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, että hoitajamitoituksen säätämisessä tulee realismi vastaan: rahoitus ja mistä löydetään hoitajia. Hän tekee kansanedustajana edelleen keikkatöitä vanhustenhoitajana, sillä hoitajista on koko ajan pulaa.

– Minun näkemykseni hoitajana on, että heitä on olemassa. Toki tämä on myös palkkapolitiikkaa, että saadaan hoitajia takaisin töihin.

Juvonen huomauttaa, että hoitajilla on suuri vastuu ihmisen hengestä ja palkan pitäisi olla sen mukaista. Hän ei kuitenkaan usko, että hoitajat kaipaavat isoja palkankorotuksia, vaan signaalia arvostuksesta.

– Moni hoitaja on lähtenyt muihin töihin, koska työ on raskasta eikä työtä voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi.

Juvonen sanoo, että häntä pelottavat puheet, joita eduskunnassa käydään ”kevyesti”.

– Luvataan valtavasti, vaikka tiedetään, että tarvitaan suuria muutoksia, että saadaan asioita aikaan. Tiedän, kuinka suuri harjoitus hoitajamitoituksen saattaminen lakiin on. Se ei ole sormia napsauttamalla tehty, vaan se vaatii rahaa, ihmisten hoitoisuuden arviointia ja koulutuspolitiikkaa.

Koulutusaikoja lyhennettävä hoitajapulan helpottamiseksi

Juvonen ehdottaa koulutusaikojen lyhentämistä hoitajapulan helpottamiseksi. Hänen mukaansa aikoinaan 1,5 vuotta kestänyt apuhoitajakoulu, jossa oli pitkät harjoittelujaksot kirurgisella puolella, sisätaudeissa, päivystyksessä ja kotihoidossa, oli tehokas ja hyvä.

– Siinä opiskelija pääsi harjoittelemaan paalupaikoille. Nyt koulutus on muutettu täysin eikä 2,5-vuotisessa lähihoitajakoulussa pääse harjoittelemaan yhtä tehokkaasti kuin 1,5-vuotisessa koulutuksessa. Mielestäni me voisimme kouluttaa nopeammalla tempolla, keskittyä olennaiseen ja sitä kautta saada lisää apukäsiä.

Lisäksi pitäisi sujuvoittaa sitä, että hyvällä pohjakoulutuksella pääsisi nykyistä helpommin jatko-opintoihin esimerkiksi lähihoitajasta sairaanhoitajaksi ja sairaanhoitajasta erikoistumaan.

Juvonen muistuttaa, että hallituksessa on viisi puoluetta, joista kaikki kannattavat hoitajamitoitusta, joten tahtotila on olemassa.

– Tämä on laitettava nyt kuntoon. Heitä velvoittavat lupaukset, koko hallitusta.