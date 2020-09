Kremlin varoitetaan pohjustavan väliintuloa Valko-Venäjällä

Venäjän informaatio-operaatioiden kerrotaan lisääntyneen.

Venäjä on lisännyt informaatio-operaatioita, joilla valmistellaan olosuhteita väliintulolle Valko-Venäjällä, amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo varoittaa.

ISW on koonnut tästä löytyvään analyysiin viime aikaisia tapahtumia niin Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin. Kremlin todetaan esimerkiksi ryhtyneen toimiin, joilla se pyrkii kontrolloimaan suoraan valkovenäläistä mediaa. ISW luonnehtii Kremlin ottaneen Valko-Venäjän valtion television hallintaansa jo aiemmin.

Protestien kohteena oleva Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka vahvisti toissa viikolla huhut Venäjältä Valko-Venäjän valtion medialle tulleista venäläisistä toimittajista. Hän kertoi suoraan pyytäneensä toimittajia Venäjältä. Osa valtion television työntekijöistä oli tuolloin lakkoillut protestina siihen, ettei heidän annettu uutisoida objektiivisesti hallinnon vastaisista mielenosoituksista ja lakoista.

ISW nostaa esiin myös Venäjän valtion koneiden lennot Valko-Venäjälle. Venäjän hätätilaministeriön kone lensi perjantain ja lauantain välisenä yönä Moskovasta Minskiin. Se viipyi kentällä vain noin tunnin ajan ja lensi sitten takaisin Moskovaan.

ISW ei voi vahvistaa, kuka tai mitä lennolla saapui Minskiin. Analyysissä huomautetaan kuitenkin, että kyseessä oli jo kolmas Venäjän valtion koneen lento, jolla mahdollisesti tuotiin väkeä maahan. Esimerkiksi Venäjän toimittajien maahantuloa edelsi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n koneen lento Minskiin. Sama FSB:n kone kävi Minskissä myös päivää ennen kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti asettaneensa joukkoja valmiuteen Valko-Venäjän tilanteeseen puuttumista varten.

– Kreml todennäköisesti ylläpitää lentoja Minskiin lähettääkseen sinne avainhenkilöstöä ja mahdollisesti myös varusteita, ISW arvioi.

Kreml peittelee

Myös Kremlin ulkopoliittisten toimien katsotaan pohjustavan jonkinlaista puuttumista Valko-Venäjän tilanteeseen. Samalla päämäärää pyritään kuitenkin hämärtämään.

– Kreml on vähätellyt kriisin laajuutta ja samalla jatkanut Naton ja lännen syyttämistä mielenosoituksista, analyysissä todetaan.

Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin huomautetaan todenneen maanantaina, että Venäjä katsoo Valko-Venäjän tilanteen olevan hallinnassa eikä tarvetta presidentin mainitsemien joukkojen käytölle ole. ISW uskoo Vladimir Putinin ja Aljaksandr Lukašenkan keskustelleen kuitenkin venäläisten joukkojen maahantulosta sunnuntain puhelussaan. ISW:n mukaan Kreml kiistää pitävänsä väliintuloa tarpeellisena peitelläkseen taustalla käynnissä olevia pyrkimyksiään sellaisen oikeuttamiseksi.

Myös Venäjän valtiollisten medioiden lähetyksissä on analyysin mukaan viime aikoina rummutettu yhä kovempaa venäläisen väliintulon puolesta. venäläispuheenvuorojen todetaan muistuttavan Ukrainan sotaa vuonna 2014 edeltänyttä retoriikkaa.

Apua perustuslakimuutoksiin

Aljaksandr Lukašenkan väläyttämät perustuslakiuudistukset tarjoavat ISW:n mukaan Venäjälle tilaisuuden edistää sen intressejä, kuten esimerkiksi syventää maiden välistä valtioliittoa ja helpottaa Venäjän joukkojen liikkumista maassa. Dmitri Peskov on jo todennut Kremlin olevan valmis avustamaan Valko-Venäjän hallintoa perustuslain uudistamisessa.

– Jos Kreml saisi oikeuden toimia vapaasti Valko-Venäjällä, lisäisi se Venäjän joukkojen kykyä uhata Suwalkin käytävää ja eristää Nato-maat Latvia, Liettua ja Viro maantieteellisesti muusta puolustusliitosta, arviossa sanotaan.

ISW:n mukaan Venäjä tulee hyödyntämään Baltian maiden Valko-Venäjän johtoon kohdistamia pakotteita ja mahdollisia vastaavia toimia muilta mailta pönkittääkseen väitteitään siitä, että Nato tukee Lukašenkaa vastustavaa oppositiota.

Analyysin mukaan Kreml ja Valko-Venäjän hallinto saattavat kohdistaa seuraavaksi informaatio-operaatioita maan katolilaiseen vähemmistöön. ISW huomauttaa, että rajavartijat estivät maanantaina Valko-Venäjän katolisen kirkon johtajaa arkkipiispa Tadeusz Kondrusiewicziä palaamasta maahan Puolasta.