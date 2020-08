Aljaksandr Lukašenka myöntää: Pyysin toimittajat Venäjältä

Ankarien protestien kohteena oleva Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka vahvistaa väitteet maahan tulleista Venäjän toimittajista.

– Pitää ymmärtää, että kilpailu markkinoilla on kovaa. Olen pyytänyt venäläisiä lainaamaan meille kaksi tai kolme ryhmää toimittajia varmuuden vuoksi, presidentti sanoi valtiollisen Beltan mukaan.

– Nuorien asiantuntijoidemme on nähtävä, miten työt tulisi tehdä, hän jatkoi.

Lukašenka kertoi myös, että hän on ”jopa pyytänyt venäläisiä lainaamaan meille toimittajia uutisoimaan presidentin työstä ja näyttämään esimerkkiä”.

Hänen mukaansa venäläisille toimittajille ei makseta palkkaa Valko-Venäjällä.

Sosiaalisessa mediassa alkoi torstaina levitä tietoja, joiden mukaan Valko-Venäjän valtion televisioyhtiöön olisi tuotu työntekijöitä Venäjän valtion mediasta. Osa Valko-Venäjän television työntekijöistä on lakkoillut tällä viikolla protestina siihen, ettei heidän ole annettu uutisoida objektiivisesti hallinnon vastaisista mielenosoituksista ja lakoista.

New Russian employees of Belarus state teleradio just copy-paste content from RT. pic.twitter.com/GcSjzCQ9sR

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 21, 2020