Kremlin mukaan Aleksei Navalnyin myrkytystä ei voi tutkia rikoksena

Myrkytetty oppositiovaikuttaja toipuu Berliinissä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan rikostutkinnan aloittamiselle Aleksei Navalnyin tapauksesta ei ole perusteita. Asiasta uutisoivan Kommersantin mukaan Peskov otti kantaa puheisiin siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi perustamassa tutkintakomission selvittämään myrkytystä.

Asian on kerrottu olleen esillä Putinin ja Italian pääministeri Giuseppe Conten keskustelussa. Tämä saattoi olla Dmitri Peskovin mukaan kuitenkin ”väärinkäsitys”.

Peskov kertoi, että ”Berliinin potilaan” tapausta kyllä käsiteltiin johtajien keskustelussa. Hänen mukaansa Putin selvitti Contelle, että ”tutkintaa edeltäviä toimia” on jo tehty jonkin aikaa.

– De facto -tutkintatoimia suoritetaan, mutta de jure ei ole perusteita rikostutkinnan aloittamiselle, koska missään venäläisasiantuntijoiden tutkimuksissa ei löydetty jälkiä myrkyllisistä aineista.

Tästä huolimatta perjantaina kerrottiin, että Venäjän poliisi haluaa kuulustella Aleksei Navalnyitä.

Lennolla Siperiassa pari viikkoa sitten tuupertunutta oppositiovaikuttajaa hoidetaan Berliinin Charité-sairaalassa. Saksalaisten mukaan hänet myrkytettiin venäläisellä Novitshok-perheen hermomyrkyllä.

Navalnyin kuntoa on kuvattu olosuhteisiin nähden poikkeuksellisen hyväksi. Mediatietojen mukaan hänet on herätetty koomasta ja hän pystyy jo puhumaan. Venäläismedia The Insider kertoi torstaina, että Navalnyi muistaa tapahtuneesta kaiken siihen asti, kunnes menetti tajuntansa lentokoneessa.