Kreikan armeija harjoitteli rajalla – Turkki uhkaa miljoonilla tulijoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kreikka kutsuu siirtolaistilannetta asymmetriseksi uhaksi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan varoitti maanantaina miljoonien pakolaisten pyrkivän pian Eurooppaan, ellei EU ota suurempaa vastuuta tilanteesta. Kreikkalaisen Kathimerinin mukaan Kreikka pyrkii vahvistamaan rajaansa ja torjumaan ”asymmetrisenä uhkana” pitämäänsä turvapaikanhakijoiden virtaa diplomatialla. Kreikka toivoo tukea erityisesti EU-kumppaneilta.

Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin puheenjohtajat Ursula von der Leyen, Charles Michel ja David Sassoli vierailivat maanantaina rajalla Evrosissa Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakisin kanssa. Mitsotakis julisti viikonloppuna Kreikan sulkevan rajansa Turkista tulijoilta. Mitsotakisin mukaan turvapaikkahakemuksia ei oteta vastaan kuukauteen.

Kreikka on vedonnut EU:n perussopimuksen 78.3 artiklaan ja pyytänyt tukea EU:lta. Siinä määritellään juridinen pohja toimimiseen hätätilanteessa EU:n ulkorajoilla. Jäsenvaltio voi vedota siihen poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa sen rajalle pyrkii suuret määrät kolmannen maan kansalaisia.

– Kreikan rajat ovat EU:n ulkorajoja. Me suojelemme niitä, Mitsotakis totesi sunnuntaina.

YK:n pakolaisjärjestö soimasi Kreikkaa maanantaina ja totesi, ettei sillä ole oikeutta lakata ottamasta vastaan turvapaikkahakemuksia.

Kireä tilanne on näkynyt muun muassa turvapaikanhakijoiden ja rajavalvojien yhteenottoina. Kreikan asevoimat järjesti maanantaina harjoituksen rajalla Evrosissa. Siihen kuului kovapanosammuntoja. Kreikan median mukaan tarkoituksena on näyttää, ettei Kreikka salli rajojensa loukkaamista.

EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta EU:hun. Turkki kertoi viime viikon torstaina avaavansa rajan. Tähän mennessä Kreikan rajalle on tullut noin 13 000 turvapaikanhakijaa. Turkki on väittänyt lukujen olevan merkittävästi suurempia.

EU-johtajat ovat soimanneet Turkin toimintaa. Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi ymmärtävänsä Turkin odottavan enemmän Euroopalta. Siviileitä ei hänen mukaansa tulisi silti vaarantaa.

– En voi hyväksyä sitä, että presidentti Erdogan ei ilmaise tyytymättömyyttään EU:ta kohtaan, vaan kostaa pakolaisille, tämä on väärin, Merkel sanoi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli samoilla linjoilla.

– Tämä ei voi olla vastaus tai ratkaisu, hän totesi Turkin toimista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi maanantaina siirtolaisten saapumisen rajalle vaikuttavan Turkin hybridioperaatiolta.

– Tilanne Kreikan rajalla on sillä tavalla poikkeuksellinen, että saamiemme tietojen mukaan siellä on ollut hyvin järjestettyä liikennettä rajalle ja rajavyöhykkeelle. […] Näyttäisi tällä hetkellä, että tässä on järjestettyjä elementtejä, Haavisto kertoi Helsingin Sanomille.