Ihmetyttävä viesti kouluista: Enää ei tarvita isompia karanteeneja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin mukaan ei ole tarvetta asettaa laajoja karanteeneja yhtä herkästi kuin aiemmin.

Helsinkiläisten koululaisten ja päiväkotilaisten vanhemmat ovat saaneet perjantaina monen hämmästyttäneen viestin. Verkkouutiset on nähnyt vanhemmille lähetetyn tiedotteen.

Sen ovat allekirjoittaneet Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi.

Viestissä kerrotaan uudesta toimintamallista ”koskien korona-altistusten jäljitystyötä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa”.

Uusi ohje on, että jos päiväkotiryhmässä tai luokalla on vain yksi tartunnan saanut ja tartunnan lähde on tiedossa, tartunnan saanut lapsi tai koululainen asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Jos päiväkotiryhmässä tai alakoulussa on useampi tartunnan saanut, epidemiologinen toiminta tekee tartunnanjäljityksen aikaisemman käytännön mukaisesti ja altistuneet määrätään karanteenin, tiedotteessa todetaan.

Jos tartunnansaanut on yläkoululainen tai toisen tai kolmannen asteen opiskelija, epidemiologinen toiminta selvittää oppilaan nimeämät lähikontaktit ja heidät asetetaan karanteeniin, jos heidän arvioidaan altistuneen. Oppilas itse asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

− Uuteen toimintamalliin siirtyminen perustuu koronaviruksesta kertyneeseen tietoon ja asiantuntija-arvioihin. Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa lapsista ja nuorista keskimäärin seitsemän 1 000:sta karanteeniin asetetusta on saanut tartunnan. Kokonaisia päiväkotiryhmiä tai luokkia ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aiemmin karanteeniin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, tiedotteessa todetaan.

Sen mukaan ”päiväkodeista ja kouluista on saatu hyvin vähän koronatartuntoja eikä päiväkodeissa ja kouluissa ole ollut laajoja tartuntaryppäitä”.

− Lapset ja nuoret saavat eniten tartuntoja kotona, harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

Helsingissä ”erittäin vakava koronatilanne”

Tiedote herättää ihmetystä, koska Helsinki on tällä hetkellä Suomen pahimpia koronaviruspesäkkeitä. Pääkaupunkiseudun rajuista koronavirustoimista tiedotettiin samana päivänä, kun vanhemmat saivat viestin. Koulutuksen osalta rajoituksia tehtiin vahvimmin toiselle asteelle, jonka opetus siirtyy kolmeksi viikoksi toteutettavaksi etänä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että alueen koronavirustilanne on erittäin vakava. Tartuntamäärä on alueella jyrkässä kasvussa, ja myös sairaalahoidon tarve on kasvanut selvästi.

Koulujen osuus epidemiassa on ollut kiistanalainen. Suomen terveysviranomaiset ovat painottaneet, että lapset sairastavat koronan lievänä, eikä kouluissa ole suurista altistusmääristä huolimatta ollut juurikaan jatkotartuntoja. HUS-alueella tapausmäärien lisääntyessä lasten tartunnat ovat myös olleet kasvussa.

HUSin lastenklinikan osastonylilääkäri Harri Saxén sanoi torstaina HS:n haastattelussa, että ”jatkotartuntoja on tullut kouluissa niin vähän, että osa asiantuntijoista epäilee, kannattaako koulualtistumisia kovin perusteellisesti jäljittää”.

− Se on älyttömän työlästä ja vähän turhaa hommaa, jos alle prosentti johtaa tartuntoihin, Saxén sanoo.

Johtajaylilääkäri Mäkijärvi päätteli vantaalaiskouluissa tehdyistä joukkotestauksista, että osa koulujen tartunnoista voi kuitenkin jäädä piiloon.