Rintamakarkuri pidätettiin Puolan rajalla

Yksiköstään karannut venäläissotilas on pidätetty Puolassa. Venäläinen rintamakarkuri saapui Valko-Venäjältä rajan yli Puolaan, kertoo Moscow Times.

– (Puolan)Rajavartiolaitos vahvistaa Venäjältä tulleen sotilaskarkurin pidätyksen. Hän on 41-vuotias mies, joka ylitti laittomasti Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan, virasto kertoi viestipalvelu X:ssä.

– Häneen kohdistetaan lisätutkintatoimenpiteitä.

Venäjän Varsovan-suurlähetystön mukaan Puolan viranomaiset eivät ole ilmoittaneet lähetystölle pidätyksestä, kertovat Venäjän valtion tiedotusvälineet.

Puolalainen RMF FM -radio kertoi nimettömiin lähteisiin viitaten, että tunnistamaton venäläinen rintamakarkuri oli pidätyksen hetkellä aseeton ja pukeutunut siviilivaatteisiin. Hänellä sanotaan olleen mukanaan venäläisiä sotilasasiakirjoja, jotka osoittivat hänen osallisuutensa Moskovan sotaan Ukrainaa vastaan.

– Kaikki merkit viittaavat siihen, että hän yritti päästä laittomasti maahan Valko-Venäjän kautta suoraan Ukrainan rintamalta, radiolähetyksessä kerrottiin.

Ukrainan sotilastiedustelu GUR väittää venäläisten sotilaiden karkaavan yksiköistään entistä kovempaan tahtiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainalaisten mukaan ongelma vaivaa erityisesti Venäjän eteläisen sotilaspiirin alaisia joukkoja. GUR sanoo yli 18000 sotilaan karanneen siellä rivistä. Heistä peräti 12000 väitetään kuuluvan Venäjän 8. armeijakuntaan. Sen joukkoja on käytetty aktiivisesti Ukrainassa.

8. armeijakunnan karkureista 10000 on ukrainalaisten mukaan ollut liikekannallepanossa rintamalle määrättyjä reserviläisiä ja vain 2000 sopimussotilaita.

Russia’s Embassy in Warsaw said Polish authorities have not informed it about the reported detention, according to Russian state media.https://t.co/CxvvCTssi8

— The Moscow Times (@MoscowTimes) May 8, 2024