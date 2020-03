Kolme neljästä yrityksestä jo vaikeuksissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimialoista kärsii tuoreen kyselyn perusteella eniten kauppa.

Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyssä 73 prosenttia yrityksistä on jo kärsinyt koronakriisistä. Yli puolella yrityksistä asiakkaiden määrä ja myynti ovat vähentyneet.

Yrityksistä 27 prosenttia vastasi, että myynti on vähentynyt koronan takia yli 50 prosenttia. Kahdeksalla prosentilla myynti on pysähtynyt kokonaan. 13 prosentilla vastaajista myynti on laskenut 30-50 prosenttia.

– Myynti on siis vähentynyt selvästi yli puolella vastaajista, kaupassa lähes 80 prosentilla. Kaupassa lähes 40 prosenttia on menettänyt yli puolet myynnistään, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo tiedotteessa.

Yli kolmannes työnantajayrityksistä on käynnistänyt lomautukset. Eniten on lomautettu kaupan alalla ja toiseksi eniten teollisuudessa.

– Arvioimme, että lomautusten piirissä on nopeasti yli 300 000 työntekijää. Se on valtava haaste työttömyyskassoille, Pentikäinen huomauttaa.

Eniten ongelmia oli yli 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Toimialoista selvästi eniten kärsii kauppa. Vähiten on kärsinyt rakentaminen, mutta sielläkin yli puolet yrityksistä on kohdannut ongelmia koronan vuoksi.

Maksuvaikeuksiin on koronan takia joutunut lähes neljännes yrityksistä.

Kantar TNS:n kyselyyn vastasi 1183 yrittäjää. Kysely tehtiin 18. – 24. maaliskuuta, eikä siinä näy vielä hallituksen tuoreimpien rajoitustoimien vaikutus.

