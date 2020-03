Yrittäjät vaativat lisää suoria tukia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjien mukaan koronakriisi koettelee yrityskenttää todella kovalla voimalla.

– Olemme vasta kriisin alkumetreillä, ja moni yritys on jo polvillaan. Siksi on erittäin tarpeellista, että eduskunta päätti nostaa yritysten suorat tuet miljardiin. Se riittää alkuun, mutta lisätuen tarve on ilmeinen, kun kriisi pitkittyy, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaatii tiedotteessaan.

Yhdistys julkisti perjantaina teettämänsä kyselyn tulokset, joiden mukaan 73 prosenttia yrityksistä on ongelmissa koronan takia.

Yritysten lainoituskaan ei toimi tällä hetkellä Pentikäisen mukaan riittävän hyvin eikä nopeasti.

– Valtiovalta takaa, pankit jakaa -periaate pitää saada toimimaan. Samalla pitää muistaa, että monelle yritykselle ja yrittäjälle lisävelka ei ole järkevä vaihtoehto. Kun näkymät ovat epävarmat, velkavankeus on vaaran tie, hän varoittaa.

Pentikäinen esittää, että hallitus toteuttaa seuraavaksi laajalti vaikuttavia ja helposti jaettavia suoria tukia. Yrittäjät esittää, että valtio hoitaisi kolme kuukauden ajan työnantajien sosiaaliturvamaksut ja kuuden kuukauden ajan yrittäjien eläkemaksut.

– Myös yrittäjän työttömyysturvan nopea edistäminen on välttämätöntä, hän lisää.

Suomen Yrittäjät esittää myös yritysten verojen palautusta hakemuksesta, kotitalousvähennyksen laajennusta, Finnveran sääntöjen muokkaamista, starttirahajaksojen pidentämistä, vuokrien alentamista ja julkisten hankintojen aikaistamista.

Kolme neljästä yrityksestä jo vaikeuksissa