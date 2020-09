Kokoomus: Suomessa voi olla vain laillisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueelle ehdotetaan kantaa, jonka mukaan turvapaikanhakua voi rajoittaa kansallisen turvallisuuden perusteella.

Perjantaina alkava kokoomuksen Porin puoluekokous saa käsiteltäväkseen tavoiteohjelman. Se sisältää osuuden maahanmuuttopolitiikasta.

– Suomen on oltava maa, johon halutaan tulla rakentamaan parempaa tulevaisuutta työllä, opiskelulla ja elinkeinotoiminnalla. Jos on hädässä, Suomesta on voitava hakea myös turvaa, ohjelmaluonnoksessa todetaan.

– Suomeen töihin, opiskelemaan tai yrittämään? Tervetuloa!

Puolue nopeuttaisi työlupajärjestelmää hyvän työnantajan sertifikaatilla.Kansainvälisen suojelun tarjoaminen sen tarpeessa oleville on kokoomuksen mukaan ”sivistyneen maan eettinen velvollisuus. Sen toteuttaminen edellyttää, että järjestelmä säilyttää yleisen hyväksyttävyytensä ja sen väärinkäyttöä torjutaan tehokkaasti”.

– Kehittäisimme turvapaikkapolitiikkaa siten, että se mahdollisimman hyvin kohdistaa avun suurimmassa tarpeessa oleville. Kokoomus haluaa edistää EU:n yhteisen turvapaikkamenettelyn rakentamista, puoluekokouksen kannaksi esitetään.

Puolue haluaa siirtyä kaikkein hädänalaisimpien valikointiin mahdollisimman läheltä lähtömaita ja vahvistaa Frontexia ja EU:n ulkorajavaltioiden vastuuta oman ulkorajaosuutensa vartioinnista ja valvonnasta, jotta EU:n ulkoraja ei vuoda.

– Suomessa voi olla vain laillisesti, ja Suomessa on toimittava Suomen lakien mukaan, puolue linjaa.

– Turvapaikkaprosessi ei ole työperäisen maahanmuuton väylä, eikä siitä voi tulla sellaista.- Kansainvälisen suojelun on oltava luonteeltaan väliaikaista siten, että suojeluasema lakkautetaan suojelun tarpeen lakattua olemasta tai jos henkilö syyllistyy Suomessa törkeään rikokseen.

Kokoomusohjelmassa halutaan turvapaikkaprosessin ”tehokkuus ja laatu kuntoon”:

– Ottaisimme Suomessa käyttöön kansallisen rajamenettelyn, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä, päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan.

– Lyhentäisimme turvapaikkahakemusten käsittelyaikoja ja minimoisimme uusintahakemusten käytön viivytystarkoitukseen. Kielteisen päätöksen saaneet on palautettava nopeasti.

– On ymmärrettävä, että turvapaikanhaku ei aina ole spontaania, ja että järjestelmää saatetaan yrittää käyttää jopa vihamielisissä tarkoituksissa.

– Suomeen on luotava valmius rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

– Kansainvälisellä yhteistyöllä on estettävä ja sanktioitava turvapaikkajärjestelmän ja liikkeellä olevien ihmisjoukkojen aggressiivinen käyttäminen toista valtiota vastaan.

Kokoomuksen mukaan suojelun perusteella Suomessa oleskelevalta on myös edellytettävä ennen luvan pysyväksi muuttamista kielitaitoa ja sitä, että hän ei ole syyllistynyt törkeisiin rikoksiin.

– Kansalaisuuden saamisen yhtenä ehtona on oltava myös perehtyminen ja sitoutuminen yhteiskunnan perustaviin sääntöihin sekä perusoikeuksiin kuten ihmisten fyysisen koskemattomuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamiseen kaikissa tilanteissa.