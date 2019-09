Kohupuhelu sanasta sanaan: Näin Donald Trump sanoi

Valkoinen talo on vastannut tuoreimpaan poliittiseen myrskyyn julkaisemalla viiden sivun muistiinpanot presidentti Donald Trumpin kohutusta puhelinkeskustelusta Ukrainan tuoreen presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Heinäkuun lopulla käydyssä keskustelussa Trump kehottaa Ukrainaa selvittämään entisen varapresidentti Joe Bidenin pojan toimintaa ukrainalaisessa Burisma-kaasuyhtiössä. Bidenin väitetään painostaneen Ukrainaa lopettamaan korruptiotutkinnan yhtiön rahanpesu- ja korruptioepäilyistä.

Viraltapanoprosessin aloittaneen demokraattipuolueen mukaan Donald Trump syyllistyi puhelinkeskustelussa laittomuuksiin painostaessaan toisen valtion johtoa poliittista kilpailijaansa vastaan.

Verkkouutiset kokosi alle puhelinkeskustelun olennaiset osat.

Presidentti Zelenskyi kiittää keskustelun alkupuolella Donald Trumpia maiden välisestä yhteistyöstä ja ilmaisee halukuutensa ostaa lisää Javelin-panssarintorjuntaohjuksia. Hän myös kertoo Ukrainan selvittävän maassa ilmenneitä korruptiotapauksia.

Donald Trump jatkaa keskustelua pyytämällä palvelusta, sillä ”maamme on joutunut kestämään paljon, minkä Ukraina hyvin tietää”.

– Haluaisin, että selvitätte mitä koko Ukraina-tapauksessa tapahtui Crowdstrike-yhtiöön liittyen. Ilmeisesti mukana on yksi varakkaista kansalaisistanne. Palvelin… he sanovat, että se on Ukrainalla. Tämän ympärillä tapahtui paljon. Luulen, että olette ympäröineet itsenne osittain samoilla ihmisillä, Trump sanoi.

Presidentti viittaa Crowdstrike-tietoturvayhtiöön, joka tutki Yhdysvaltain demokraattipuolueen tietomurtoa vuoden 2016 vaalien yhteydessä.

– Haluaisin, että oikeusministerimme soittaisi teille tai edustajallenne, ja että selvittäisitte koko asian perinpohjaisesti. Kuten näitte eilen, tämä koko jupakka päättyi Robert Mueller -nimisen miehen erittäin heikkoon esitykseen. Mutta he sanovat, että suuri osa siitä alkoi Ukrainasta. Mitä ikinä voittekin tehdä, se olisi hyvin tärkeää.

Volodymyr Zelenskyi vastaa painottamalla haluaan vahvistaa maiden välistä yhteistyötä.

– Tämän vuoksi kutsuin juuri takaisin Yhdysvaltain-suurlähettiläämme, ja hänen tilalleen lähetetään hyvin pätevä ja kokenut suurlähettiläs, joka tulee työskentelemään maidemme lähentämisen parissa. Toivon, että hän saa myös teidän henkilökohtaisen luottamuksenne, jotta yhteistyömme helpottuu entisestään, Zelenskyi totesi.

Presidentti kertoo esikuntansa ja Trumpin asianajaja Rudy Giulianin keskustelleen jo aiemmin.

– Takaan Ukrainan presidenttinä, että kaikki tutkimukset tullaan toteuttamaan avoimesti ja rehellisesti. Sen voin vakuuttaa teille, Zelenskyi sanoo.

Keskustelun edetessä Donald Trump arvostelee maan aiempaa Ukrainan-suurlähettilästä ja mainitsee entisen varapresidentin.

– On myös toinen asia. Bidenin pojasta on puhuttu paljon, että hänen isänsä olisi lopettanut oikeusprosessin. Moni haluaisi selvittää asian, joten olisi hienoa, jos voisitte käsitellä asiaa oikeusministerin kanssa. Biden myöhemmin ylpeili lopettaneensa tutkinnan, joten jos voisitte selvittää asiaa. Tämä kuulosti mielestäni hirvittävältä.

Volodymyr Zelenskyi kertoo olevansa tietoinen tapauksesta.

– Koska voitimme enemmistön parlamentissa, seuraava valtionsyyttäjä tulee olemaan sataprosenttisesti oma valintani. Hän aloittaa työnsä syyskuussa. Syyttäjä tulee selvittämään tilanteen, erityisesti mainitsemaanne yhtiöön liittyen, Zelenskyi totesi.

Presidentit sopivat olevansa yhteydessä myöhemmin asian tiimoilta. Kohukeskustelu lopetetaan kohteliaaseen sävyyn.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2019