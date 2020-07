KL: Ministerin mukaan valtio-omistaja voi puuttua Neles-kauppaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Solidiumin hallitus tekee päätökset kansalliseen intressiin liittyvissä tilanteissa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) vahvistaa, että Solidiumilla on ”toimintamahdollisuuksia” kohua herättäneissä Neles-yrityskaupoissa.

Ruotsin johtava talouslehti Dagens Industri kertoi maanantaina voitonriemuisesti suomalaisten teollisuusyritysten haalimisesta. Tuoreimpana esimerkkinä mainittiin Alfa Laval -yhtymän ostotarjous Neles-venttiiliyhtiöstä, joka irtaantui kaivosyhtiö Metsosta heinäkuun alussa.

– Me analysoimme Solidiumin omistajana tilannetta huolellisesti. Siihen ei kuulu julkinen spekulaatio siitä, kuinka toimitaan, Tytti Tuppurainen sanoo Kauppalehden mukaan.

Neleksen suurin omistaja Valmet on todennut, että Neleksen arvosta on vielä huomattava osuus muodostumatta. Yhtiö on suhtautunut Alfa Lavalin tarjoukseen innottomasti.

Tuppuraisen mukaan Solidiumin hallitus huomioi toimissaan Suomen kansalliset intressit. Ministeri toteaa, että valtio-omistajalla on viime kädessä mahdollisuus tehdä päätöksiä.

– Seuraamme huolellisesti, millaisia ratkaisuja Valmet tekee tässä asiassa, Tytti Tuppurainen sanoo.