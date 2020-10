Kirkossa mellakoitiin Itävallassa – Sebastian Kurz: Emme suvaitse tällaista

Ryhmä turkkilaisnuoria murtautui Wienissä sijaitsevaan Antonskirchen kirkkoon myöhään torstai-iltana. Itävallan yleisradioyhtiö ÖRF:in mukaan kirkkoon murtautunut joukko potki kirkon kalusteita ja huusi islamistisia iskulauseita.

ÖRF:n mukaan kirkon varapastori soitti välittömästi poliisille, kun noin 30-50 nuoren joukko aloitti mellakoinnin. Nuorisojoukko ehti kuitenkin paeta eri suuntiin ennen viranomaisten saapumista. Poliisin tiedottajan mukaan kukaan ei loukkaantunut iskussa.

Itävallan sisäministeriö arvelee, että sama nuorisojoukko oli aiemmin päivällä räjäytellyt ilotulitteita ja huutanut islamistisia iskulauseita Reumannplatz-aukiolla. Sisäministeriö uskoo, että mellakka oli vastareaktio Ranskassa vellovaan kohuun Muhammad-pilakuvista.

Sisäministeri Karl Nehammerin mukaan sekä Antonskirchen että Ranskaan liittyvien rakennuksien turvatoimia tullaan tehostamaan iskun johdosta. Muun muassa Favoritenin kaupunginosassa, jossa kirkko sijaitsee, tullaan lisäämään poliisipartiointia.

Itävallan liittokansleri, keskustaoikeistolaiseen ÖVP-puolueeseen kuuluva Sebastian Kurz otti perjantai-iltana kantaa iskuun Twitter-tilillään.

– Kaikilla Itävallan kristityillä tulee olla oikeus harjoittaa uskontoaan vapaasti ja turvallisesti. Tulemme päättäväisesti jatkamaan kamppailua poliittista islamia vastaan, emmekä tule suvaitsemaan tällaista, Kurz kommentoi.

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.

Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 30, 2020