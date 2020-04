Kim Jong-un palasi Pohjois-Korean mediaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diktaattorin väitetään lähettäneen viestejä maanantaina.

Pohjois-Korean valtiollisen median mukaan diktaattori Kim Jong-un on lähettänyt maantaina kiitosviestin Wonsanin rannikolla rakenteilla olevasta turistikohteesta vastaaville viranomaisille ja työläisille.

Onnitteluviestistä kerrottiin Pohjois-Korean tietotoimisto KCNA:n mukaan valtiollisessa Rodong Sinmun lehdessä.

Myöhemmin KCNA tiedotti Kim Jong-unin lähettäneen tänään myös tervehdyksen Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosalle.

Mitään uutta kuva- tai videomateriaalia johtajasta ei vielä neljältä iltapäivällä suomen aikaa ollut kuitenkaan julkaistu.

Kim Jong-un on esiintynyt viimeksi julkisuudessa 12.4 ja hänen terveydentilastaan on vellonnut valtavasti huhuja. Diktaattorin on jopa väitetty kuolleen tai olevan aivokuollut pieleen menneen sydänleikkauksen takia.

Jyväskylän yliopiston maailmanpolitiikan professori Pekka Korhonen toppuutteli tänään huhuja Verkkouutisille. Hänen mukaansa Kimin katoamisessa on mitä todennäköisimmin kyse koronakaranteenista. Eristäytyneen valtion virustilanteesta ei tiedetä käytännössä mitään. Virallisesti Pohjois-Koreassa ei ole lainkaan tapauksia. Väitettä on kuitenkin epäilty.

38Northin hankkimien satelliittikuvien perusteella Kimiä tavallisesti kuljettava erityisvalmisteinen juna oli ainakin vielä torstaina pysäköitynä Pohjois-korean johtajan Wonsanin residenssin edustalla olevalle yksityiselle rautatieasemalle.