Professori: Tässä todennäköisin syy Kim Jong-unin katoamiselle

Pekka Korhosen mukaan Pohjois-Korean johtaja on todennäköisesti koronakaranteenissa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin katoaminen julkisuudesta johtuu todennäköisesti koronaviruksen vuoksi toimeenpannusta karanteenista, arvioi Jyväskylän yliopiston maailmanpolitiikan professori Pekka Korhonen.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan.

– Kysymys on luultavasti koronaviruksesta ja itsekaranteenista. Se on kaikkein todennäköisin syy eikä mikään sydänleikkaus, koska sille ei ole mitään realistisia perusteita, Korhonen sanoo Verkkouutisille.

– Toki Kim on lihava ja polttaa tupakkaa, mutta hän on myös kohtalaisen nuori vielä.

Kim on ollut poissa julkisuudesta pari viikkoa, ja huhut hänen terveydentilastaan ovat käyneet kovilla kierroksilla. Kimin on epäilty olleen leikkauksessa ja jopa kuolleen. Kim ei osallistunut viikonloppuna Korean kansan vallankumouksellisen armeijan syntymisen 88. vuosipäivään eikä isoisänsä ja Pohjois-Korean perustajan Kim Il-sungin syntymäpäivän kunniaksi huhtikuun 15. päivänä järjestettyihin juhlallisuuksiin.

Viimeksi Kim on esiintynyt Pohjois-Korean mediassa huhtikuun 12. päivänä.

Korhonen toppuuttelee kovilla kierroksilla käyviä huhuja ja korostaa tarkan sekä luotettavan tiedon tarvetta.

– Koko tämä touhu perustuu yhteen ainoaan Daily NK -lehdessä julkaistuun juttuun, jonka lähteenä on yksi ainoa anonyymi ihminen. Tämän tason uutiset, ennen kuin niitä kannattaa lähteä julkaisemaan, vaatisivat useampia lähteitä, Korhonen muistuttaa.

– Me tiedämme, että nykyhistoriassa viime vuosien aikana on lähtenyt liikkeelle monia erilaisia huhuja kiertämään kansainvälisessä lehdistössä, ja ne ovat sitten osoittautuneet paikkansa pitämättömiksi.

”Ei normaalista poikkeavaa”

Korhonen kertoo luottavansa ennen kaikkea Etelä-Korean hallinnon tiedonantoihin, joiden mukaan Pohjois-Koreassa ei ole havaittu mitään normaalista poikkeavaa. Kimin kerrotaan oleskelevan Wonsanin alueella maan itärannikolla.

– Itse aion odottaa sellaisen kuukauden, kaksi, tarvittaessa kolmekin ja katsoa, löytyykö Kim sitten jostakin näkyville, Korhonen toteaa.

– Tilanne voi jatkua tällaisena. Pohjois-Korea valtiona ja yhteiskuntana näyttää pyörivän aika lailla normaalisti eteenpäin.

Kim on ollut poissa julkisuudesta pitkiä pätkiä aikaisemminkin. Vuonna 2014 hän oli poissa julkisuudesta yli kuukauden ajan ja palasi valtiollisen television kuviin ontuvana.

Korhonen ei usko, että Kimin katoamisella julkisuudesta on kauaskantoisia seurauksia. Hänen mukaansa pohjoiskorealainen järjestelmä ei ole kiinni yhdestä johtajasta. Yksi johtaja on näkyvä, mutta järjestelmä on kuitenkin hyvin kollektiivinen.

Jos Kim Jong-unin terveys romahtaisi, todennäköisenä seuraajana on pidetty hänen siskoaan Kim Yo-jongia.

– Järjestelmä perustuu Kimin perheeseen, mutta hänen siskonsa ja veljensä ovat olemassa ikään kuin varalla, Korhonen sanoo.

– Mutta en lähtisi vielä spekuloimaan, kumpi heistä nostettaisiin esiin. Jotakuta Kimin perheestä näytetään. Hän yhdistää kansan ja toimii kasvona ulkomaille.