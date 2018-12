Kiista lumisista liikennemerkeistä: Poliisi syyttää väärästä tiedosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisin mukaan vastuu on kuljettajalla, mutta tapauksissa arvioidaan aina kokonaisuutta.

Vääntö kuljettajan vastuusta lumen peittämien liikennemerkkien kohdalla jatkuu yhä kuumana sosiaalisessa mediassa. Kiistan voi tiivistää yksinkertaisuudessaan näin. Poliisin mielestä vastuu merkin sisällön tuntemisesta on autoilijalla, kun taas Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen on ainakin tulkittu tarkoittaneen Iltalehdelle antamassaan haastattelussa, että kuljettaja ei ole vastuussa tilanteessa, jossa liikennemerkki on talvella lumen peitossa.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan Iltalehden uutisointi lumen peittämiin liikennemerkkeihin on sisältänyt ”kirjavaa ja osittain virheellistä tietoa”. Pasterstein ei vielä torstaina aamulla ollut täsmentänyt puheitaan. Hän lupaa kuitenkin, että asia ”selviää päivän mittaan”.

Tolvanen arvosteli Pastersteinin kantoja kovin sanoin IL:lle. Professori kutsui liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan kannanottoa muun muassa ”emämunaukseksi” ja sanoi tällaisen heikentävän poliisin uskottavuutta.

– Tolvasen kanssa meillä on yhteneväiset näkemykset, toisin kuin iltalehti kirjoittaa, Pasterstein tviittaa.

Dennis Pasterstein on jakanut Twitterissä myös tästä löytyvän Ilta-Sanomien jutun. Siinä poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo, että ajoneuvon kuljettajalla on aina yleinen selonottovelvollisuus liikennemerkeistä. Pasterstein toteaa jutun vastaavan hänen näkemystään.

Poliisi on jo aiemmin selvittänyt Twitterissä, että lumen peittämiä liikennemerkkejä koskevissa mahdollisissa sakotustapauksissa arvioidaan kuitenkin aina kokonaisuutta.

– Luminen merkki ei voi täysin kategorisesti poistaa selonottovelvollisuutta. Esimerkiksi tutulla tiellä ei välttämättä voi vedota tietämättömyyteen. Faktat selviävät juttujen tutkinnassa, Konsta Arvelin tviittasi keskiviikkona.

