IL: ”Emämunaus” – ”poliisi ei tunne lakia, ei ymmärrä mistä on kyse”

Rikosoikeuden professori tyrmää poliisin liikenneturvakeskuksen johtajan lumiväitteet.

Verkkouutiset kertoi tiistaina poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin lausunnoista.

– Olipa kyseessä nopeusrajoitusmerkki tai mikä tahansa liikennemerkki ja peittyipä se lumen tai minkä tahansa syyn takia, vastuu on aina kuljettajalla, Dennis Pasterstein sanoi Ilta-Sanomissa.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen toteaa Iltalehdessä, että Pastersteinin laintulkinta on väärä.

– Pastersteinin kanta ei vastaa voimassa olevaa oikeutta. On huolestuttavaa, että liikenteen valvonnan suuntaamisesta vastaava korkea poliisiviranomainen esittää lakiin perustumattomia kannanottoja, Matti Tolvanen sanoo IL:lle.

Tolvasen mukaan tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, ettei tienkäyttäjä ymmärrä riitauttaa aiheettomasti saamaansa sakkoa. Professorin mukaan liikennemerkit asettanut tienpitäjä vastaa siitä, että ne ovat tienkäyttäjän havaittavissa.

– Jos liikennemerkki on mennyt niin huonoon kuntoon, ettei sen sisältämää viestiä voi kohtuudella havaita, merkki on liikenteen ohjaajana pätemätön. Jos merkki on talvella lumen peitossa, sovelletaan tätä samaa sääntöä.

Professori toteaa, ettei autoilijan tarvitse ryhtyä puhdistamaan liikennemerkkejä. Pitkävartista harjaa ei tarvitse pitää mukana, josta on olemassa myös tuomioistuimen päätös.

Tiistaisessa twiitissään Dennis Pasterstein totesi, että ”kuljettajalla on selonottovelvollisuus voimassaolevista liikennesäännöistä tieliikennelain 3 mukaan”.

Matti Tolvanen tyrmää tämänkin.

– Hän ei tunne rikoslakia, eikä ymmärrä, mistä on kysymys. Tieliikennelakikaan ei ole hänen kannallaan, Tolvanen toteaa IL:ssa Pastersteinista.

Professori sanoo liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan kannanottoa ”emämunaukseksi”.

– Tällainen kyllä heikentää poliisin uskottavuutta.

Molemmissa päätöksissä todetaan kuljettajan selonottovelvollisuus. Tuo sama sääntö koskee kaikkia liikennemerkkejä ja sääntöjä. Pyöreitä merkkejä on vaikka kuinka paljon esim. väistämisvelvollisuus kohdattaessa, nopeusrajoitus, suurin massa jne. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) December 11, 2018

Lumisiin liikennemerkkeihin liittyviä päätöksiä on useita, tässä yksi. Mitä jos merkissä olisikin suurin sallittu korkeus ja sinun ajoneuvosi ajaa siltaa kun et selvittänyt merkkiä? https://t.co/AGykBA7M98 — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) December 11, 2018

Pelkkä väittämä ei riitä, silloin saa käräjäoikeus päättä. Muutenhan jokainen kuljettaja voisi sanoa, että merkki oli lumessa ja sillä selviäisi sakosta. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) December 11, 2018