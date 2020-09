Keskustan ryhmäjohtaja: Lisää voimavaroja puoluetoimistoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Kurvisen mukaan puolueita pitää uskaltaa puolustaa.

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina puoluelain muuttamista. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen totesi puheenvuorossaan, että ”meidän pitäisi uskaltaa tässä salissa, kun puolueista keskustellaan, puolustaa puolueiden toimintaresursseja, toimintavalmiuksia”.

Kurvisen mukaan viimeiset vuosikymmenet kehitys on kulkenut niin, että virkamiesten valta on kasvanut paljon, kaikki hallitukset ovat lisänneet valtioneuvostossa erityisavustajia ja valtiosihteereitä, ja eduskuntaryhmillä on ”kovat resurssit”.

– Mutta aina kun puoluetuki on puheena, niin siitä tehdään sitten sitä halpaa irtopisteitten keruuta ja semmoista huonoa, halpaa populismia. Kyllä meidän pitäisi puhua siitä enemmän, voisiko niitä erityisavustajia ja valtiosihteereitä vähentää ja laittaa resursseja puoluetoimistoille, Antti Kurvinen sanoi.

– Laitettaisiin puoluetoimistoille eikä niin, että puolueet ajetaan aina kaikista tiukimmalle, Kurvinen jatkoi ja kehotti miettimään ”puolueidenkin resursseja”.